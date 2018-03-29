國航公佈2017年全年業績：提升核心競爭力，再創利潤新高

香港 2018 年 3 月 29 日電 / 美通社 / -- 中國國際航空股份有限公司（「國航」或「公司」，與其子公司合稱「本集團」）（股票編號：香港：00753；倫敦：AIRC；上海：601111；美國 ADR OTC：AIRYY），今日公佈截至 2017 年 12 月 31 日 12 個月（期內）之業績 1。

業績摘要

營業額為人民幣 1240.26 億元，同比增長 7.71%

經營費用為人民幣 1122.70 億元，同比上升 15.02%

稅前利潤為人民幣 114.86 億元，同比增加 12.47%

淨利潤人民幣 86.41 億元，同比提升 11.38%

2017 年中國航空運輸業客運市場整體呈現供需兩旺局面，出境旅遊需求持續增長，國際航線穩中增長，貨運市場出現回暖。在全行業運力投入高速增長的同時，投產效率進一步提升。本集團把握市場機遇，通過擴大生產規模、優化生產組織、穩定收益水平，精細化成本管控，運輸主業優勢進一步擴大。雖然受到油價回升等不利因素的影響，本報告期仍然實現較好的業績。

財務摘要

2017 年，本集團實現營業額 1240.26 億元（人民幣，下同），同比增長 7.71%。其中，航空運輸收入為 1153.80 億元，同比增長 7.53%，客運收入同比增長 6.19%，貨運收入同比增長 23.48%；其他經營收入為 86.46 億元，同比增長 10.19%。

經營費用為 1122.70 億元，同比增加 15.02%。其中，航空油料成本受用油量增加及航油價格上漲的影響同比增加 64.27 億元，增幅為 29.24%。期內本集團實現匯兌淨收益 29.38 億元。

2017 年，實現稅前利潤 114.86 億元，同比增加 12.47%，淨利潤 86.41 億元，同比提升 11.38%，歸屬於上市公司股東淨利潤 72.44 億元，同比提升 6.39%。

根據公司 2017 年度利潤分配預案，董事會建議 2017 年度提取 10% 的法定公積金和 10% 的任意盈餘公積金，每 10 股分派現金紅利人民幣 1.1497 元（含稅）。有關現金分紅方案將呈交公司 2017 年度股東大會予以審議。

業務回顧

期內，集團整體運力投入（ATK）為 356.73 億可用噸公里，同比增長 5.61%，完成運輸總周轉量（RTK）253.85 億收入噸公里，同比增長 7.12%。

客運

期內，集團運輸旅客 1.02 億人次，同比增長 5.15%。客運運力（ASK）達到 2478.15 億可用座公里，同比增長 6.26%。其中國內及國際航線同比分別增長 5.88% 和 7.80%，地區航線同比下降 1.99%。旅客周轉量（RPK）達到 2010.78 億收入客公里，同比增長 6.87%。其中，國內、國際及地區航線同比分別增長 6.16%、8.55% 和 2.79%。客座率為 81.14%，同比上升 0.46 個百分點。2017 年，本集團引進飛機 56 架，退出飛機 24 架，機隊總規模達到 655 架，平均機齡 6.53 年。

拓展航線網絡，樞紐建設持續增強

結合「一帶一路」「京津冀」一體化等戰略，全年新開北京 - 茅台等 49 條國內航線，北京 - 阿斯塔納等 12 條國際和地區航線。加速鞏固以北京、成都、上海和深圳為節點、飛抵六大洲的全球航線網絡佈局, 航班波結構持續優化，可銜接 O&D 數量達到 5,918 個；不斷提升中轉能力、中轉質量，聯程收入達到 55.1 億元，同比增長 15.3%。全面實現歐洲、北美和澳洲經北京中轉國內航線的行李直掛，樞紐競爭力得到增強。截至 2017 年 12 月 31 日，公司經營的客運航線條數達到 420 條，其中國內航線 303 條，國際航線 101 條，地區航線 16 條，通航國家（地區）40 個，通航城市 185 個，其中國內 116 個，國際 66 個，地區 3 個。

穩步提升營銷能力，加快商業模式轉型

截至 2017 年底，穩步提升營銷能力，加快商業模式轉型。截至報告期末，常旅客會員規模超過 5,000 萬人，貢獻收入占比達到 43.7%，同比提高 3.8 個百分點。改進移動應用平台建設，實現銷售收入 50.2 億元，同比增長 39.4%。深入研究旅客需求，兩艙收入達到 131.1 億元，同比提高 12.7%。付費選座、預付費行李產品、登機口升艙等附加產品銷售收入同比增長 32%。

推進優質品牌戰略，改善產品服務水平

圍繞「互聯網 + 便捷交通」，全面推廣自助值機、自助改簽、自助打印行程單、全自助托運行李等產品，建立全流程便捷旅行服務模式。持續改進基礎設施等服務硬件和操作規範等服務軟件，提高服務品質。推動大數據應用和「移動客艙」建設，實現生產信息的及時傳遞，打通全流程服務信息鏈。以「北京 2022 年冬奧會及冬殘奧會」「2019 年中國北京世界園藝博覽會」唯一官方航空客運服務合作夥伴等為契機，創新品牌推廣，打造出「中國民航領軍」和「國際化佈局」的品牌形象。

加強成本管控，保持成本領先優勢

大力推動瘦身健體、提質增效，以優化寬體機運營為業績提升的主要抓手，完善成本管理體系，加強成本過程管理。積極推動「降槓桿、減負債、防風險」工作，截至 2017 年 12 月 31 日資產負債率為 59.75%，同比下降 6.15 個百分點，處於行業較優水平。推進開展「提直降代」「兩金壓降」和「壓縮清理管理層級」等專項工作。2014 年以來，客運直銷比例從 26% 提高到 50.9%，代理手續費占營銷收入的比例從 4.2% 降低到 1.5%，成本競爭力持續得到提升。

貨運

2017 年，國貨航通過探索新型業務模式，優化航線和貨源結構，重點加強冷鏈等高附加值產品的開發及銷售，取得了良好的經營效益。

期內，集團貨運運力（AFTK）為 133.19 億噸公里，同比提高 4.57%。貨郵周轉量（RFTK）為 75.53 億噸公里，同比提高 7.97%。貨郵載運率為 56.70%，同比提升 1.78 個百分點。

展望

2018 年是中國改革開放 40 週年。本集團將以新時代中國特色社會主義思想為指導，秉承「創新、協調、綠色、開放、共享」發展理念，聚焦質量變革、效率變革、動力變革，紮實開展工作，防範化解風險，加強黨的建設，力爭在安全、效益、服務、改革等方面再創佳績，向著建設世界一流航空集團的戰略目標邁出堅實步伐。

1 所有數據按國際財務會計準則計算

關於國航

中國國際航空股份有限公司是中國的載旗航空公司和中國居領先地位的航空客運、貨運及航空相關服務供貨商。國航的主要基地位於中國首都北京 -- 中國的國內航空及國際航空的重要樞紐。公司還在北京、成都及其它地點提供航空相關服務，包括飛機維修、地面服務等。截至 2017 年 12 月 31 日，本集團共有飛機 655 架，平均機齡 6.53 年。公司共有飛機 396 架，平均機齡 6.57 年。公司經營的客運航線條數達到 420 條，其中國內航線 303 條，國際航線 101 條，地區航線 16 條，通航國家（地區）40 個，通航城市 185 個，其中國內 116 個，國際 66 個，地區 3 個。國航於 2004 年 12 月 15 日在香港和倫敦上市，股票代碼分別為 00753 和 AIRC。2006 年 8 月 18 日，國航在上海證券交易所上市，股票代碼為 601111。欲知更多詳情，請登陸國航網站 www.airchina.com.cn。

前瞻性聲明

本新聞稿所包含的信息可能有一些對未來的預測和展望，以反映公司目前對未來事件及財務表現的看法。這些看法是根據特定假設而提出的，而這些假設將取決於各種不同的風險，並可能發生變化。我們不保證未來將會發生這些事件，也不保證這些預測將會實現，或者公司的假設正確無誤。實際結果可能會與這些預測值存在重大差異。