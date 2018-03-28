補貼退坡＋電動大巴獲利大降 比亞迪預告首季淨利大減75-92%

據路透香港報導，受新能源汽車補貼退坡影響，以及電動大巴獲利能力大幅下滑，比亞迪 (1211-HK)(002594-CN) 預計今年首季淨利較去年同期下降 75-92%，消息拖累比亞迪 H 股周三 (28 日) 開盤跌 5.66%，報 66.7 港元。

比亞迪股價

比亞迪在週二 (27 日) 晚間公告表示，今年第 1 季，預計新能源汽車銷量與去年同期相比實現強勁增長，但補貼退坡給集團盈利帶來較大壓力。第 1 季淨利區間預計為 5000 萬元至 1.5 億元 (人民幣，下同)。

公司表示，第 1 季傳統汽車銷量預計實現較快增長，但市場競爭依然激烈，一定程度的影響了傳統汽車業務的盈利水準。但預計手機部件及組裝業務將實現平穩發展，太陽能業務虧損將有所收窄。

比亞迪公佈，2017 年度淨利 40.66 億元，按年下降 19.5%，與此前發佈的業績快報相若。期內每股盈利 1.4 元，董事會建議派發末期股息每股 0.141 元。營業額增加 2.44% 至 1026.5 億元。

年內，集團實現新能源汽車銷量超過 11 萬輛，同比增長超過 15%，連續 3 年排名全球銷量第 1。其中比亞迪電動大巴競爭力持續提升，市占率較上年增長 3.16 個百分點至 14.73%。乘用車方面，比亞迪插電式混合動力車型依然佔據市場主導地位，占插電式混合動力乘用車市場約 60% 的市場份額。

比亞迪主席王傳福在年報中表示，2018 年將是比亞迪重回高速增長軌道的一年，公司將繼續以新能源汽車和雲軌為重要戰略發展方向，瞄準國內二三線城市的龐大需求，助力解決城市日益嚴重的交通擁堵問題，並實現企業的長期持續成長。