【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

美股仍舊弱勢，昨晚由特斯拉和亞馬遜領跌，費半和那達斯克雙雙破底。亞股方面，早盤雖有賣壓但已陸續止穩，台股成交量連兩日萎縮觀望氣氛加重，接下來可留意加權指數何時站上 5 日線且 5 日線翻揚的止穩訊號出現。

OTC 指數在本波國際股市動盪中表現特別強勁，靠的就是生技股不斷創高，繼今年每股估賺 9 元的 4137 麗豐 - KY 持續創高後，另一檔在同日和投資朋友分享的 4736 泰博今天也開始發動，盤中大漲 6%，法人估今年泰博每股可賺 7-8 元。

盤面上除了生技外，受惠國家政策的風電自然也是內資不會放過的題材。最近的帶頭大哥就是已投入三座風場開發的 3708 上緯投控，9 點半前就攻上漲停再創新高，也將 1589 永冠、1609 大亞以及我們昨天在節目分享的 1519 華城帶上來。

今天我們在平盤之下再進場卡位經濟部持股 33.57% 的 2208 台船，11 點過後獲買盤進場拉抬盤中大漲近 7%。台船是離案風電海事工程聯盟 (M-Team) 的召集人，離案風電布局涵括水下結構、海上施工、工作船隊和人才培育等四大領域，已和國內外大廠簽署多張 MOU。此外 2025 年前離案風電將蓋 12~14 個海上變電站，台船可望全數拿下，而且海龍風電計畫的海事工程也由台船負責統包。

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