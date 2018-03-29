美股盤後─ 科技股未能反彈 股市下跌 Nasdaq連二天收低

科技股昨日大跌後，今日未能反彈，Nasdaq 指數週三連續第二天收低。

亞馬遜與蘋果股價今日分別下跌 4.4% 與 1.1%，以科技股為主的 Nasdaq 收低 0.85%，盤中則一度上漲 0.4%。

道瓊工業平均指數亦大幅波動，盤中高點上漲達 234.76 點，低點則下跌達 129.04 點。

Axios 媒體報導，川普總統對亞馬遜公司很有意見。該報導並說川普要追究該公司。亞馬遜股價因而下跌。

蘋果股價亦下跌。高盛預估今年第一季與第二季，iPhone 銷量將下降，並調降其股價目標，由 161 美元調降至 159 美元。



道瓊工業平均指數收低 9.29 點或 0.04% 至 23848.42。

Nasdaq 指數收低 59.58 點或 0.85% 至 6949.23。

S&P 500 指數收低 7.62 點或 0.29% 至 2605.00。

費城半導體指數收低 28.12 點或 2.12% 至 1299.82。

分析師說，科技股主導今日的消息面，投資人退出科技股，轉進股價較公平及低估的類股。

週二，科技股下跌 3.5%，創 2 月 8 日以來最大單日跌幅。科技股下跌並拖累了股市大盤，主要指數下跌逾 1%。

臉書股價受到壓力，使得科技股賣壓加重。上週報導指出，Cambridge 公司在未獲得使用者同意下，擅自取得了臉書 5000 萬筆個資。CNN 週二報導執行長祖伯克將至國會進行聽證會。

投資人資金轉向避險資產，如債券，10 年期債券殖利率跌破 2.8%。週三，該殖利率下降至七週低點。

同時，全球投資人密切注意貿易戰問題，擔憂中美一旦發生貿易戰，對經濟有何衝擊。先前，川普簽署了一份行政備忘錄，將對 600 億美元的中國進口商品課徵關稅，中國則可能報復。

經濟數據方面，美國第四季 GDP 上修至成長 2.9%。