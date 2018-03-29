第一視頻公佈2017年全年業績

以「數字 + 新文娛」產業成為新收入增長動力

香港 2018 年 3 月 28 日電 / 美通社 / -- 第一視頻集團（「第一視頻」或「集團」；股份編號: 82.HK）今日公佈截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月（「報告期」）之全年業績。報告期內，集團錄得營業額約爲港幣 5.11 億元，較去年同期上升約 231.3%。本公司擁有人應佔虧損爲港幣 3.72 億元，較去年同期下降約 62.1%。其中已包括網頁遊戲、遊戲引擎、共享出行及醫療服務的非現金減值，以及發展新互聯網 + 業務所產生的成本。

2017 年, 本集團在健康發展的道路上邁出了堅實步伐，形成『數字 + 新文娛』爲主營業務的産業格局，新的收入增長引擎正在蓄勢待發。『數字 + 新文娛』戰略就是以先進數位技術爲依托，深耕新媒體，新文化，新體育這三個專業領域，聚焦萬億級文化、體育、遊戲市場，爲用戶提供卓越的文化娛樂服務。此外，集團圍繞提質增效，積極推動精準投資、共享合作與資源挖潛，提升回報。集團不僅在傳統産業升級和産業融合找到了爆發點，同時也構建核心競爭壁壘。

升級電信媒體業務 積極豐富產品營收

第一視頻網

在短視頻成為爆發點的今天，第一視頻網適時做出了短視頻戰略調整和升級，即在組織化、垂直化及個性化方面著力部署和開展，並在付費化方面進行改良及升級。

第一視頻網以合作形式與一些個體或中小團隊簽約，利用其生產製作內容並協助其營運、推廣、中長期規劃及商業化方面的工作。另外，第一視頻網也利用自己在短視頻製作方面的優勢及大量的媒體關係，在文化、財經、社會熱點等領域也制作優質的 IP 內容。目前在內容生產及專業營運方面均取得了初步成效。

2017 下半年重點營運國民投資服務社區手機應用程式投將，是中國首個金融視訊平台，投將市場目標為中國 4 億中產用戶，內容包括金融資訊、投資諮詢及陪護交易等為一體。投將亦將提供大量財經類精品付費內容，實現產品多元化營收。

第一視頻網在 2017 年 12 月加入「新時代網上正能量直播矩陣」，協同各大網絡視頻直播平台共同策劃、創造、挖掘主旋律內容和文化產品，為廣大網民共同提供主流文化直播內容。

中阿衛視

2017 年中阿衛視的影響力不斷增加，品牌和商業轉化逐步提高。隨著中國外交部於 2017 年 5 月給中阿衛視中國新聞中心頒發了外國駐華新聞機構證，標誌著搭建中阿資訊、經貿、文化傳播橋樑邁入新階段。在一帶一路倡議的背景下，中國與阿拉伯國家在經貿、科技、學術、旅遊、民俗、出版傳媒、廣播影視、飲食等領域不斷深化交流，中阿衛視作為雙方人民相互瞭解的視窗，促進了彼此相互尊重、廣泛交流、深度合作、互利共贏、共同發展的良好合作關係。

多元「互聯網 +」服務 謹慎協調業務佈局

量子港

量子港是第一視頻集團旗下數字經濟交流平台。該平台應用區塊鏈技術記錄商品交易各個環節，形成規模化效應，打造「專業、誠信、創新、高效」的網絡貿易平台。量子港的目標是基於「數字 +」與 G20 國家、一帶一路國家及 APEC 國家在內的全球 150 多個國家建立合作，專注為各類企業、客戶、增值服務商、商店以及它們的消費者提供有競爭力的供應鏈解決方案、產品和服務，構建一個無邊界的共享共贏的商業世界。目前量子港合作夥伴有多家國營電訊公司及通訊器材生產公司等。

第一視頻集團主席張力軍表示：「2017 年，第一視頻管理層審時度勢，在國內互聯網行業『大眾創業、萬眾創新』的大趨勢下，對未來業務進行前瞻性佈局。第一視頻集團聚焦文化、體育、遊戲市場，已經形成以新文娛為業務重心，以『一台一網三端』及雲平台為基礎建設的業務佈局；以量子港為核心的應用區塊鏈技術的網絡貿易平台及互聯網 + 業務板塊等正是符合趨勢，各項業務均擁有龐大的市場潛力。我們相信，第一視頻集團將會再創奇蹟，為未來發展未創輝煌。」

關於第一視頻

第一視頻集團於 2005 年成立，2006 年在香港主板上市，成為中國第一家上市的網絡視頻企業。2014 年至 2016 年，第一視頻集團連續三年被評為「中國互聯網百強企業」。經過十一年飛速發展，第一視頻集團主要業務全面覆蓋了互聯網與移動終端。2016 年，第一視頻集團從新媒體産業集團成功轉型為互聯網産業的新經濟體，形成以媒體為先導，以金融投資為動力，以創新型「數字 + 新文娛」為主營業務的産業格局。

第一視頻投資者關係網站：http://ir.v1.cn