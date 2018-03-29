瑞斯康集團公佈二零一七年全年業績 智慧能源管理業務大增63.8%

準備就緒把握市場巨大的增長潛力



香港, 2018 年 3 月 28 日 - (亞太商訊) - 中國第三大電力線載波通信技術公司瑞斯康集團控股有限公司 （「瑞斯康」或「集團」）（股份代號︰1679）公佈截至 2017 年 12 月 31 日止年度（「回顧年度」）的經審核綜合年度業績。此乃集團自 2017 年 6 月 9 日於香港聯合交易所有限公司主板上市後首份全年業績。縱使中國自動抄表市場暫時放緩，集團成功把握路燈控制設備及路燈控制集中器的增長商機，使智慧能源管理業務分部營業額大幅增加 63.8%，成績令人鼓舞。



2017 年為自動抄表應用由窄帶過渡至寬帶電力線載波通信行業標準的一年，市場需求因而短暫放緩，拖累整體行業表現，導致集團的自動抄表業務亦有所調整。回顧年度，集團的整體營業額約為人民幣 3.17 億元。毛利約為人民幣 1.46 億元，毛利率則為 45.9%。撇除一次及非經常性上市開支約人民幣 1,290 萬元後，經調整後的本公司權益股東應佔溢利約為人民幣 2,559 萬元，經調整後的淨利潤率為 8.1%，而經調整後的每股基本盈利則為人民幣 3.50 分。



2017 年對瑞斯康是別具意義的一年。上市為集團提供一個更廣闊的資本平台，同時亦鞏固了集團在電力線載波通信行業的市場地位。儘管自動抄表市場增長步伐減慢為企業經營帶來挑戰，但集團擴展智慧能源管理業務的策略取得成果，令此分部增長超過六成。集團將不斷提高產品研發能力，為業績持續增長奠定穩固基礎。



業務回顧

回顧年度，集團的兩個主要業務分部為 (i) 自動抄表業務，及 (ii) 智慧能源管理業務，分別佔集團總營業額 93.0% 及 7.0%。



自動抄表業務

由於國家電網首輪商業配置下的智能電表滲透率正接近飽和，以及寬帶電力線載波通信的新行業標準正於處轉型期，使其採購智能電表的步伐較預期慢，導致集團延遲交付已確認訂單。因此，集團自動抄表業務中電力載波芯片及電力線載波通信模組的合計銷量下跌至約 870 萬件，分部營業額約為人民幣 2.95 億元。



智慧能源管理業務

集團一直致力將其產品覆蓋範圍擴大到智能能源管理領域。受惠路燈控制設備及路燈控制集中器的銷售大幅上升，此分部營業額飆升 63.8% 至約人民幣 2,220 萬元。



中國政府提出透過《中國製造 2025》及《工業 4.0》實現提升產業的承諾，當中石化企業作為製造業板塊的先鋒，加上政府對石化產業的利好政策進一步推動行業發展信息系統，集團有意打入此具龐大增長潛力的市場。因此，集團於 2017 年 12 月與一間公司訂立有條件買賣協議，收購全部股權。該公司間接持有以工業自動化系統為主要業務的公司，特別專注於石油及石化行業的維修與安全完整性系統領域。集團相信，在完成收購後，將可為集團帶來潛在協同效應及裨益，有助加快擴大非自動抄表收益貢獻，使收益組合及客戶群更趨平衡。



前景

展望 2018 年，集團對業務發展保持樂觀態度。作為全國最大的電力載波芯片供應商之一 ，集團將繼續執行既定的發展方針，加大研發資源投入，於自動抄表業務及智慧能源管理應用方面提供全面的產品及解決方案，推動業務不斷增長。



在自動抄表業務方面，市場預期，中國的智能電表於 2018 年起將進入新一輪的升級階段，國家電網智能電表的競標量將會重拾升軌。管理層有信心，需求將於確定配置寬帶電力線載波通信產品後迅速回升。此外，集團於 2018 年 3 月與一間公司訂立有條件買賣協定，收購全部股權。該公司所擁有的一間公司之主要業務為銷售及分銷電子零件（特別是於中國銷售及分銷積體電路及相關產品）。集團認為，是項收購與集團將自動抄表業務擴展至新市場的業務策略一致。憑藉於電力線載波通信技術及研發的雄厚實力，集團會盡最大努力爭取更高的市場份額。



於智慧能源管理方面，由於電力線載波通信技術在遠程控制及監測分佈於廣泛場地或多幢大廈的功耗系統方面較為穩定及更具成本效益，集團認為智慧能源管理系統，尤其於工業及企業應用方面有龐大的市場潛力。集團計劃進一步投資智慧能源管理業務的其他領域，以把握該市場的機遇，從而擴大客戶基礎及創造新的收益來源。



研發方面，集團會繼續聚焦強化產品的功能及應對客戶的技術需要，以及擴大不同電力線載波通信應用的產品組合。此外，集團已委聘多個外部研發顧問，在多個研發項目合作，包括開發寬帶電力線載波通信及第二代電力載波芯片的驅動程式，以配合開發自動抄表業務及智慧能源管理業務，使集團從競爭激烈的市場環境中脫穎而出。



展望未來，集團將繼續加強電力載波芯片設計和技術的研發能力及銷售工作，並提升品牌於自動抄表及智慧能源管理市場的知名度。憑藉豐富的行業經驗及卓越往績，集團勢將把握配置寬帶電力線載波通信的新行業標準的商機，並於智慧能源管理方面開拓更廣闊的市場，為股東創造更大價值。



有關瑞斯康集團控股有限公司（股份代號︰1679）

瑞斯康集團控股有限公司於 2006 年成立，是一家專注於研發和技術的電力線載波通信技術公司。作為中國最大的電力載波線通信技術公司之一，集團擁有開發專用集成電路的核心實力，並應用於其所有的電力線載波通信產品。強勁的研發團隊以及充分的資源支撐集團在技術領域不斷開拓創新。集團的電力載波線通信產品一直主要獲中國電網公司採用，是國家電網認可的首批電力載波線通信技術公司。於 2016 年，國家電網於其所覆蓋的中國 26 個省份中的 23 個省商業配置集團的自動抄表系統產品。同時，集團也是中國路燈控制的最大電力載波通信解決方案供應商，並且提供與節能環保相關的多個應用電力載波線通信產品解決方案。有關瑞斯康的詳情，請瀏覽網站： http://www.risecomm.com.cn/en/

