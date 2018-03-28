【華冠投顧】03/28（三）幸運星來講股：利空來淬鍊！昨天才放心歸隊的大人，今天又傷心的離隊

◆盤勢分析

周一中美雙方高層才說有共識的來避免貿易戰，周二晚間美國又有將對中國動用《國際緊急經濟權力法》利空消息淬鍊，美股上沖下洗殺很兇！道瓊大漲 243 點殺到大跌 344 點，NASDAQ 與費半更因臉書被調查及無人車停止測試跌幅更重。昨日台股大人們才放心歸隊，今天又傷心的殺出權值股，2408 南亞科、2330 台積電、2454 聯發科、2317 鴻海、2308 台達電、2303 聯電、2474 可成、1301 台塑、6505 台塑化、2105 正新、2882 國泰金、2881 富邦金、2886 兆豐金等都轉弱，3008 大立光殺破底，收盤大跌 121 點，一次灌破季、月線！近期盤勢震盪激烈，操作請審慎冷靜。

※強弱勢族群

今日漲停家數 19 家，最強的股票仍是 4984 科納 - KY（被外資收購）、6161 捷波（現金減資 30%），其他盤中轉強創高個股有 4137 麗豐 - KY。

弱勢股有 3452 益通（虧損減資）、2489 瑞軒、3665 貿聯 - KY、3520 振維、2455 全新、2337 旺宏、6176 瑞儀、2345 智邦…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

