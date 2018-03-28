【港股解碼】交銀國際譚嶽衡：港股2018會是很好的一年

交銀國際(03329-HK)於27日公佈2017年度業績，期內淨利潤4.04億港元，同比增長15%，收入同比增長14.8%至11.75億港元。受惠於去年股市暢旺、交易系統加強與客戶基礎改善三大利好因素，公司的證券經紀業務傭金及手續費收入按年增35.2%至1.9億元。

交銀國際董事長兼執行董事譚嶽衡表示，2017年是香港資本市場強勢上升的一年，也是交銀國際成功轉型、再上新階的重要一年。2018年他依然看好香港市場，覺得港股仍有空間。公司將積極把握“一帶一路”倡議和“粵港澳大灣區”的發展機會，他對公司業務前景充滿信心。

關於港交所同股不同權改革即將開閘，譚嶽衡表示，非常支持港交所的改革方向，認為改革將推動更多內地新經濟企業來港上市，對公司業務帶來新增長動力，亦有助加強香港在國際金融業的競爭力。交銀國際已提前做好準備，很早就已經關注創新經濟，並研究了不少行業的獨角獸公司，迎接相關的發展機遇。

交銀國際將派發末期息每股8港仙，副首席執行官程傳閣指，今次派息比率逾50%，公司無既定派息政策，但會堅持每年派息，望為股東帶來長期投資增值。

交銀國際董事長譚嶽衡、總裁李鷹、副首席執行官程傳閣、席絢樺及財務總監蔡雪燕出席業績會解答記者提問。以下為記者會實錄：

Q1：貴公司在金融科技方面的佈局進展是怎樣的？

席絢樺：金融科技對整個行業來說，起到三個方面的作用，第一是便利，第二是效率，第三是品質和精准。我們最晚4月份會在移動端手機證券交易系統裏面上架兩個智能工具，第一是智能圖形識別，第二是用戶交易回顧及對比智能來說的交易評價。我們更有探討關於智能客服、智能投顧以及數據應用和精准行銷領域的成果。我們在研究團隊的投入非常多，希望和這個領域優秀的團隊合作，相信上市時我們給市場的承諾，將在年底時實現大多數。

Q2：港交所今年的上市制度改革，預期今年會有很多沒有盈利、同股不同權的新經濟公司來港上市，貴公司對這方面有什麼計畫？

李鷹：對於新經濟板塊，包括互聯網相關的，我們從投資角度做了配置，和交易所新政宣導的方向一致。從投行業務的角度，我們也做了部署，去年我們已經參與的專案，今年會慢慢見到成果。

Q3：對新經濟這塊兒，團隊有沒有做調整部署？

譚嶽衡：交銀國際投行非常重視交易所提出的新經濟上市改革方案，包括同股不同權、企業上市、生物科技公司上市，我們懷著積極支持的態度。投行團隊專門提交了建議書配合此次改革。交銀國際一直持續跟蹤關注新經濟時代，新舊動能的轉換，早幾年就在創新研究方面進行了佈局，對一些新經濟領域、獨角獸公司的研究比較深入，在香港和北京形成比較扎實的研究力量。

Q4：每一家投行有自己獨特的競爭優勢，交銀國際突出的優勢在哪里？

譚嶽衡：在眾多機構中，交銀國際作為一間上市公司，特色和優勢有四點：一是交銀國際具有深厚的香港本土基礎，這是其他後來香港開展業務的投行和證券公司所不具備的；二是交銀國際是中國大型銀行綜合化運作平臺，且作為上市公司，具有聯動優勢；三是投行、資保、證券交易、投資四塊業務均衡發展；四是交銀國際是中國第一家銀行系上市的證券公司，擁有上市平臺和上市公司的制度紅利。

Q5：貴公司的研究團隊一直在中資券商中處於龍頭地位，交銀國際為何如此重視研究板塊？研究工作和公司業務發展是怎樣的聯動關係？

譚嶽衡：研究工作也是構成我們差異化的一個優勢，我們2007年從交通證券重組為交銀國際的時候，首先抓的就是研究團隊建設，經過10餘年的積澱、培育，交銀國際的研究相當具特色。我認為研究工作是一切工作的基礎。研究工作扎實了，可以反過來支撐和引領各類業務進一步發展好，同時也是交銀國際人才建設方面的人才高地，是業務發展的支撐，也是未來進一步往前發展的動力源泉之一。

Q6：怎麼看待今年的港股市場？

譚嶽衡：2018年對港股市場來說會是很好的一年，港股最高是32000點，也不過是十年前的高點，同時期美股很早就超過金融危機時的高點並且往前走了很長一段，所以港股仍有空間。香港政府重視科創，交易所推出新經濟公司上市的措施，對內地的創新型企業具有極大的吸引力，很多公司著手準備，希望早日到交易所掛牌。同時，大灣區的建設、一帶一路上的融資需求，相當程度上需要靠香港國際資本市場解決，比如去年交銀國際就獨家承銷了一帶一路主權債，相信未來香港市場的作用將更大。香港一帶一路的債務市場及以後的股權市場也會成為香港資本市場保持持續發展的來源，我對2018年的香港市場充滿期待。

截止3月27日收盤，交銀國際報2.21港元，微升0.01港幣。

文：夏雨辰

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