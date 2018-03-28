中華電數位匯流事業處今成立揭牌 MOD用戶數今年底目標200萬

中華電信 (2412) 今(28)日舉行「數位匯流事業處」揭牌儀式，並宣佈 MOD 成功突破 170 萬用戶，超過任一有線電視系統業者，成為國內最大影視音平台，邁向年底的 200 萬用戶數目標。數位匯流事業處未來將負責 MOD/OTT 影視平台經營、智慧家庭創新應用等數位匯流業務。中華電信董事長鄭優表示，數位匯流事業處對於中華電信發展極具策略與意義，MOD 一年多來的改革，有賴第一線及後勤同仁的奮戰不懈，以及消費者的支持，MOD 用戶數突破 170 萬，超越單一有線電視系統業者，成為第一大影視內容平台。



中華電信數位匯流事業處由前台視文化總經理、公廣集團華視副總經理高武松出任副總經理，期盼在影視音多螢匯流的數位世代，引進、上架更多優質的頻道與 content，提供觀眾更豐富更優質的影視內容，創造 MOD 與 OTT 的蓬勃商機，並翻轉台灣影視音產業生態。



除了持續創造影視服務的變革與突破，數位匯流事業處更將結合中華電信在 IOT 物聯網、大數據、AR、VR、MR 及 AI 等技術能力，引進各種具有發展前景的業務，成為國內智慧家庭的第一品牌。



鄭優上任後，將 MOD 設為優先衝刺的業務，並持續堅持兩大原則，一是把影視自由選擇權還給消費者，二是透過合理的收視分潤制度，推動產業正向成長。在 MOD 兩大原則下，有效建構頻道商、平台以及消費者的正向循環，是影視產業的成功革新，為台灣電視影視音內容環境帶來質變與量變，MOD 自去年 7 月至今，用戶數從原本 133 萬突破至 170 萬，超越有線電視業者，成為第一大影視音內容平台，直攻年底 200 萬用戶目標。



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