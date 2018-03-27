中華電IOT大平台 今年目標上看2000家

2018 智慧城市展今 (27) 日登場，中華電 (2412-TW) 首度邀東協等 11 個電信業者參訪，董事長鄭優指出，去年底推出 IoT 大平台，已有 500 家以上大廠及新創公司使用，今年目標上看 2000 家。

他同時透露，MOD 用戶數達 170 萬，成為本土最大影視平台，數位匯流事業處將在明 (28) 日正式揭牌，透過物聯網、AI 介面，提供完整的影視體驗。

中華電指出，智慧城市展預計可吸引超過 30000 名國內外專業人士參與，超過 120 個城市來台參與，這次特別邀請馬來西亞 (Telekom Malaysia、Maxis、ACASIA)、菲律賓 (Smart、PLDT)、泰國 (CAT)、柬埔寨 (NTC Asia、Telecom Cambodia、welltek international)、寮國 (LAO Telecom)、越南 (CMC Telecom)、印度 (TATA)、緬甸 (KMD)、韓國 (KT)、香港 (PCCW、HGC、ASTRI)、澳洲 (台灣富力思泰) 等 11 個國家的電信及相關業者來台參觀。

中華電說，參訪的國際企業中，馬來西亞 ACASIA 是由東協七個成員國 (泰國、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南及汶萊) 電信業者合資成立，鄭優表示，中華電致力於促成台灣 ICT 產業與不同行業間交流，加深與東協國家的合作基礎，發展東南亞新商機。

在物聯網領域上，鄭優說，去年底推出 IoT 大平台，與垂直產業合作發展智慧農業、智慧工業、智慧交通，利用物聯網協助國內產業升級，目前已有 500 家以上企業使用，今年目標上看 2000 家，鄭優指出，目前在越南、泰國、新加坡已有子公司，印尼子公司預計很快就會成立，將和當地台商合作，力拚智慧城市整 廠輸出，搶攻東南亞市場。

鄭優表示，中華電深耕智慧家庭，提供 eHome 全台超過 1.5 萬用戶，中華電數位匯流事業處將在明日正式揭牌， MOD 在持續引進國內外節目內容時，也透過物聯網、AI 作為介面提供觀眾完整的影視體驗。

中華電除持續深耕國內物聯網產業，也積極搶攻跨國物聯網商機，今日宣布攜手全球電信業者 Tata 通訊公司 (Tata Communications)，利用其高涵蓋的全球網路、雲端設備及全球物聯網平台經驗，結合中華電行動物聯網管理平台，提供企業客戶跨國服務與技術支援。

鄭優表示，中華電著重發展 5G、物聯網、大數據等，已建構物聯網大平台，結合資安、雲端、大數據、AI、AR 五大服務功能，可讓各產業的內容服務商或開發商在短時間內，運用該平台開發出各種創新應用服務。