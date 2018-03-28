中鋼擬發0.88元現金股利 員工調薪3.5%

鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 今 (28) 日舉行董事會，通過多項議案，包括將配發每股 0.88 元現金股利、員工加薪 3.5%、林弘男回任總經理，以及將成立水下基礎製造公司。其中現金殖利率以今日收盤價 23.4 元計算，約為 3.7%。

中鋼表示，2017 年度分配特別股股東股息每股現金 1.4 元，與 2016 年持平；普通股股東股息每股現金 0.88 元，略高於 2016 年的 0.85 元，將提送股東常會承認。

至於員工加薪部分，中鋼董事會也決議，從業人員基本薪給平均調高 3.5%，自 2018 年 4 月 1 日起生效。

另外中鋼也因應現任總經理劉季剛將於 3 月底屆齡退休，確認遺缺將由中鋼碳素公司董事長林弘男接任，同時工程部門及生產部門高階幹部也有異動，工程部門副總經理陳宗德另有任用並解任現職，遺缺由生產部門副總經理郭新進調任，其遺缺由現任生產部門助理副總經理常致泰升任。

為供應台灣發展離岸風力發電所需水下基礎，取得市場先機，並提升國內市場鋼板需求，中鋼董事會也通過，擬投資 34.21 億元成立水下基礎製造公司，於高雄興達港「海洋科技產業創新專區」建置離岸風電水下基礎產線，規劃於 2018 年 4 月展開，預計 2019 年 12 月完成建置。