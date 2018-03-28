房租猛於虎 美國千禧代30歲前要交租近10萬美元

摘要：思想更開放的千禧一代，也負擔着比前輩們更多的租賃成本。他們要把收入的 45% 用於交租，比嬰兒潮世代和 X 世代都要更多。不過習慣寅吃卯糧的這三代人，都沒能把租金負擔壓在 30% 以下。

乘着科技浪潮成長起來的千禧一代，負擔着比前輩們更多的租賃成本。

美國住宅研究網站 RentCafe 的研究顯示，當美國的千禧一代到 30 歲時，他們將在租金上共花費近 10 萬美元。

這一研究定義千禧一代為年齡分布在 22-40 歲區間的美國人。考慮到次貸危機後，部分年長美國人不得不改為租房，該研究主要針對 22-30 歲期間的租金，來判讀租賃成本。

Rentcafe 的研究顯示，這群人在 22-30 歲的 8 年間，累計繳納的總租金高達 92600 美元。

千禧一代在購房的問題上更為開放，他們更多地認為租賃優於購置。而他們多數還有學生貸款的壓力，令他們的租房需求更大。千禧一代在 22-30 歲期間的租金負擔高達 45%，即收入的 45% 都被用於交租。

同樣是在 22-30 歲期間，嬰兒潮世代（目前 53-71 歲）的租金負擔為收入的 36%，X 世代（目前 41-52 歲）租金負擔 41%。不過，習慣於寅吃卯糧的這三代美國人，都沒能把租金負擔壓在合理的 30% 以下。

雖然千禧一代的收入要高於 X 世代及嬰兒潮世代（8 年間總收入中位數在 20.66 萬美元），但他們的租金負擔比例也更高。

有趣的是，相比於嬰兒潮世代，X 世代的收入和交租規模，都剛好漲了一倍。

2008 年房地產危機以來，租金不斷上漲，22-30 歲間的千禧一代，相比於同年齡段的 X 世代，要多支付超過 1 萬美元的房租。

同樣因為房租上漲，更為年輕的千禧世代（22-29 歲），房租壓力更大，要將收入中的 47% 都用於房租。

按房租每十年增加 5000-8000 美元的趨勢，現在 20 歲左右的 Z 世代，到 30 歲時，累計將支付 10.2 萬美元房租。

『新聞來源／華爾街見聞』