美國EIA成品油庫存多周連降 美油WTI一度重返65美元

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 3 月 23 日當周商用原油庫存增加 164.30 萬桶，大於預期的增幅 85 萬桶和前值降幅 262.20 萬桶。在過去五周，原油庫存有四周增加。

美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存增加 180.40 萬桶，創 2017 年 3 月以來最大單周增幅，也是去年 12 月以來連續三周增長，並顯著高於前值的增幅 90.50 萬桶。

汽油庫存繼續減少 347.20 萬桶，遠超預期的降幅 237.60 萬桶和前值降幅 169.30 萬桶。包括柴油和取暖用油的精鍊油庫存減少 209 萬桶，同樣大於預期的降幅 200 萬桶和前值降幅 202.20 萬桶。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge 截圖）

美國精鍊廠設備利用率增長了 0.60%，高於預期的降幅 0.25%，但遜於前值增幅 1.70%。不過當周的 EIA 美國原油產出增至 1043.3 萬桶 / 日，連續數周刷新單周產出紀錄。在過去兩年，美國油產增長了近 25%，已經超過沙烏地阿拉伯的產量，並逼近全球第一大產油國俄羅斯的日產 1100 萬桶 / 日。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge 截圖）

數據發布後，油價短線經歷波動。美油 WTI 期貨一度上揚 0.68 美元，突破 65 美元 / 桶關口，日內整體跌幅收窄至 0.2%。布蘭特原油期貨也短線上揚 0.68 美元，刷新日高至 69.46 美元 / 桶。但半小時內，油價均回吐了全部反彈幅度，日內跌幅重新擴大。

『新聞來源／華爾街見聞』