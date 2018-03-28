Facebook連續大跌市值已蒸發950億 相當於一個星巴克！

摘要：自從 5000 萬 Facebook 用戶數據被盜後，Zuckerberg 的日子越來越不好過，股價大跌市值迅速蒸發，37 名州檢察長聯名信炮轟。。。

股價大跌，被指控未經允許出售用戶資料，還被國外網友戲稱「蜥蜴人」，Facebook 創始人 Zuckerberg 估計已被這些事情壓的喘不過氣來。

在昨日有消息傳出 Facebook 首席執行官 Mark Zuckerberg 同意出席眾議院能源和商務委員會作證後，該公司股價在同一時間大跌 4.9%。

自從爆出 Facebook 在未經獲得用戶許可的情況下將 5000 萬用戶個人數據透露給了「Cambridge Analytica」後，該公司已經損失了高達 950 億美元的市值。

這 950 億市值是個多大的概念呢？來看同樣上市的美股公司高通，總市值是 850 億美元，星巴克 810 億美元，FEDEX 美國聯邦快遞 630 億美元，也就是說按總市值來看，在短短幾周內蒸發了一個星巴克或者一個半的聯邦快遞。

Facebook5000 萬用戶數據被盜

在上兩周美國《紐約時報》和英國《觀察者報》爆出了一個驚天大新聞：一家叫做劍橋分析 (Cambridge Analytica) 的數據公司，非法竊取 5000 萬 Facebook 用戶資料後用算法進行大數據分析，根據每個用戶的日常喜好、性格特點、行為特徵，預測他們的政治傾向。

隨後 Facebook 創始人 Zuckerberg 在臉書上聲明，承認了該平台犯下了錯誤，用戶資訊泄露確實發生在他的監管之下，目前公司正在嘗試重新獲得用戶的信任。

據消息透露，這家叫劍橋分析（Cambridge Analytica）的公司不僅未經許可獲得了 5000 萬 Facebook 用戶數據，還操控過美國大選選情的數據，以及免費為支持英國脫歐的團體提供服務、誘導民眾。

37 名州檢察長聯名炮轟 Facebook

禍不單行，本周一又有 37 名美國州檢察長發表了一封公開聯名信炮轟 Facebook。

信中表示，社交媒體界中的一些商業模式，已經演變到了允許多個第三方軟體公司未經授權擅自訪 FACEBOOK 上用戶的個人資訊，這些情況已經引發了嚴重的消費者隱私問題。

信中還指出根據以前的新聞報導顯示，Facebook 曾允許用戶登錄第三方軟體，並通過第三方軟體來分享自己以及好友的個人資料，而這些都是在「好友」們並不知情也未被允許的情況下發生的。

『新聞來源／華爾街見聞』