台驊、茂達、順德、點序

台驊 (2636)：受惠於海運運價回升與中國內貿物流業務成長，帶動去年獲利倍增，稅後淨利達 2.53 億元，年增 108%，EPS 2.07 元。展望今年，在子公司賽奧遞營運可望轉盈，以及聯宇達方、台灣空運毛利提升，跨境電商、中歐鐵路、進口一條龍與新增的供應鏈金融業務等，在高毛利率產品比重拉升下，法人預估今年 EPS 挑戰 3 元，激勵今股價上漲逾 4.5%，突破半年線反壓。茂達 (6138)：預計每股配發 2.4 元現金股息，並將辦理現金減資 3.08 億元，每股退還股東 3 元股款，等同於股東可拿到 5.4 元現金股利，昨日收盤價 47.5 元計算，殖利率高達 11.37%，激勵股價逆勢走揚。



順德 (2351)：受惠於英飛凌、意法等車用 IDM 廠需求強勁，促使順德積極擴充導線架產能，此外，非蘋陣營開始推出新機，將帶動旗下德輝科技的手機鏡頭音圈馬達(VCM) 模組彈片出貨量，預估今年營運可望逐季高。今股價在買盤回補之下，帶量上攻突破 10 日線反壓，技術面出現轉強。



點序 (6485)：由於 NAND Flash 缺貨情況已獲得紓解，有助於控制晶片出貨順暢，今年營運可望轉虧為盈，激勵早盤股價一度觸及漲停。(馮欣仁)



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』