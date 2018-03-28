

◆盤勢分析

1. 在科技股下跌 3.5% 拖累下，美國股市週二收低，跌回了稍早的漲幅，四大指數跌幅介於 1.43 至 3.78％，其中特斯拉大跌 8.22%，美股短線瞬間大漲與大跌，顯示短期市場仍信心不足需持續整理，但美股四大指數中長期趨勢仍偏多迄今未變。

2. 台股集中市場開盤因前一天美股上漲而開高，因同期間亞股也上漲激勵之下，終場指數上漲 146.74 點，漲幅 1.35%，收在 10986.79 點，成交金額為 1299.48 億元，相較前一交易日 3/26 的 1207 億元來得高，且高於 20 日均量 1280 億，量增價揚，信心逐漸回穩。

3. 台股周二早盤開高過季線 10864 點，最高點來到 10986 點，差 14 點就可挑戰 11000 點整數關卡壓力，就目前指數而言，9 日 KD 值分別在 48 與 54 附近，K 值略微上揚，台股中長期仍持續偏多，由於季線剛攻上，因此季線也從先前的壓力轉為支撐，短線支撐約 10850 點附近，至於壓力則在 11050 點附近，短期在 3 月營收公布之前，不看淡台股走勢，預估極短線指數約在 10850~11050 點間，近日觀察重點在於台股何時 9 日 KD 值能再向上交叉和各公司的年報公布成績為何。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 13.20 億元；外資 + 25.42 億元、投信 - 1.52 億元、自營商 - 10.70 億元。

5. 電子類股:

(1) 半導體族群: 因美股跌深反彈，也帶動半導體的買盤，包括 2330 台積電、2303 聯電與 5347 世界等走強，由於此部分族群跟國際性連動大，因此得再觀察法人後續動作。

(2) 記憶體族群: 因為產業前景佳，因此國際股走強之下，此族群馬上又成為法人買進對象，包括 2408 南亞科、2344 華邦電與 2337 旺宏等股都有買盤。

(3) 二極體族群: 因業績佳，法人買盤強勁，包括 2481 強茂、5425 台半與 5305 敦南等股走強，本波相對大盤走勢較強，可再觀察 3 月營運表現。

(4)PCB 族群: 因業績獲利佳，近期此族群仍見買盤，先強勢股有 6141 柏承、8155 博智與 5439 高技等股，週二買盤轉至 2367 燿華、6153 嘉聯益和 8046 南電等股，短線此族群買盤不弱，因此仍可持續追蹤觀察。

(5) 被動元件族群: 此族群去年以來因產品報價走揚而走強，目前波段趨勢仍未改變，包括 2327 國巨、3026 禾伸堂、6173 信昌電與 2492 華新科等股走強，在 3 月營收公布前，仍可持續留意營運變化。

(6) 台積電繼以 7 奈米獨攬蘋果下世代處理器代工訂單後，被視為最賺錢的 28 奈米製程，也獨家拿下日本微控制器（MCU）龍頭瑞薩（Renesas）最先進的車用微控制器大單，為業績加分。

(7) 證交所昨（27）日核准日月光投控掛牌上市案。日月光及矽品共同以股份轉換方式，新設日月光投資控股股份有限公司（日月光投控），並將於 4 月 30 日在台灣證交所掛牌上市，股票代號為 3711，日月光及矽品將成為日月光投控旗下 100％持股子公司並且獨立營運。日月光投控發行美國存託憑證（ADR）同日在美國紐約證交所上市。至於日月光和矽品的普通股及 ADR 的最終交易日為 4 月 17 日，並在 4 月 30 日同日下市。

6. 非電子類股

風電族群: 政府已公告計畫在 2025 年以前完成 5,500MW 的離岸風力發電量，因此相關產業族群走強，包括 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY 與 2208 台船等股走強，由於籌碼穩健，因此可持續再作追蹤

