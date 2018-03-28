騰訊控股(00700-HK)ADR收跌 內銀績後走軟

美股急跌，技股板塊受壓令納指收跌近3%。港股ADR指數按比例計算，收報30339點，跌452點，跌1.49%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報420.97元，較港收市跌11.23元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.72元，較港收市跌0.38元；中人壽(02628)ADR收報21.7元，較港收市跌0.5元。
建設銀行(00939-HK)去年盈利2422.64億元人民幣，按年上升4.67%。每股派息0.291元人民幣。建銀ADR收報8.14元，較港收市跌0.12元。工商銀行(01398-HK)去年盈利2860.49億元人民幣，上升2.8%。派息每10股派發2.408元人民幣。工商銀行ADR收報6.7元，較港收市跌0.11元。
中移動(00941-HK)ADR收報71.8元，較港收市跌0.95元；聯通(00762-HK)ADR收報9.82元，較港收市跌2仙；中電信(00728-HK)ADR收報3.33元，較港收市跌5仙。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)