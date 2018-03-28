【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國科技股領跌之下，使得台股半導體族群以及電子類股大幅下跌，終場加權指數下跌 121.13 點，技術面上回測季線關卡，而外資在現貨部分賣超 84.94 億，合計三大法人現貨淨賣超 136.21 億。

《國際金融市場焦點分析》

週二下午英國央行公布金融政策委員會會議紀錄，顯示官員們認為英國脫歐將對金融服務造成重大風險，消息一出後英鎊應聲下挫，最多重挫超過百點，歐元區 3 月經濟信心指數下降至 112.6，且為連續第三個月下滑，歐元因此逆轉漲勢下跌，美股早盤在貿易戰風險減退下走高，不過隨之而來的是科技股的賣壓再起，三大指數在尾盤擴大跌幅，以那斯達克重挫近 3% 跌勢最重。

《國際商品市場焦點分析》

全球貿易戰風險減退，股市反彈走高激勵 WTI 期貨價格週二早盤一度突破 66 美元關卡，不過晚間美元強勢反彈，加上美股因科技股賣壓而再度重挫，油價消弭漲幅走低，今早 API 公布美國上週庫存意外攀升，油價於盤後電子盤擴大跌勢；美中兩國貿易關係進入談判階段，避險需求減退加上美元走強，使得金價自 1300 附近反彈的漲勢面臨沉重獲利了結賣壓，6 月期貨價格收盤下挫近 1%。

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