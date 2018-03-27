◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 廣寰科 新昕纖 強生 易威 凱衛 富邦美債7-10 點晶 謚源 世坤 南璋 樺晟 富邦美債20年 泰谷 東林 萬國通 勝昱 海灣 元大美債7-10 大峽谷-KY 欣厚-KY 新昕纖 飛寶企業 雙鴻 元大美債1-3 青雲 友銓 光明 精確 晟楠 元大中國債3-5 建達 達威 聚紡 宏易 寶得利 國泰5Y+新興債 撼訊 松崗 興采 唐鋒 撼訊 國泰1-5Y高收債 海韻電 三圓 直得 台蠟 晉泰 南光 上揚 雙喜 泰茂 榮群 合世 驊訊 力泰 至興 天宇 易威 松崗 理銘 萬在 新零售 寶利徠 保銳 雅茗-KY 大恭 力新 佰研 富驛-KY 亞都 美琪瑪 恩得利 健亞 東凌-KY 致振 李洲 鈺緯 關中 威潤 凱柏實業 泰博 隆中 唐榮 遠昇 合富-KY 時報 世豐 及成 強生 欣泰 力新 鑫龍騰 科懋 凌網 和進 德麥 李洲 耀勝 南璋 港建 倚強 勝昱 耀勝 鑫創 飛寶企業 至寶電 廣寰科 光明 點晶 點晶 捷邦 幸康 建舜電 精確 曜越 泰谷 永彰 重鳥鵬 典範 宏易 泓格 長天 富強鑫 東林 益通 朋程 盈正 振維 唐鋒 晟楠 鴻翊 台蠟 營邦 迎輝 韋僑 美桀 欣厚-KY 威潤 世紀 兆遠 宇智 友銓 系統電 榮群 青雲 世紀 天宇 慕康生醫 華容 智捷 達威 建榮 世鎧 昇益 立衛 榮剛 凱鈺 天揚 松和 三聯 鈺創 大國鋼 合邦 合正 新零售 業強 金利 力新 訊達 寶聯通 恩得利 撼訊 昇益 川寶 亞銳士 凱鈺 李洲 安碁 德宏 美磊 艾華 寬魚國際 凱柏實業 沛亨 合邦 艾訊 迅德 萬旭 遠昇 倉和 驊宏資 及成 光菱 久正 晶宏 三圓 上揚 亞信 雙喜 全譜 鑫龍騰 力泰 易通展 和進 理銘 元隆 耀勝 中連貨 沛亨 倚強 安心 九暘 鑫創 燦星旅 凱碩 欣銓 高野 全達 廣寰科 亞都 奧斯特 點晶 老爺知 福華 杭特 滿心 保銳 建舜電 德記 常珵 泰谷 關中 立碁 上詮 誠品生活 越峰 典範 泰偉 士開 精材 華義 志嘉 長天 時報 富裔 益通 琉園 燦星旅 森寶 旭然 富驛-KY 振維 鼎創達 劍湖山 鴻翊 明揚 德記 宏森 綠河-KY 泰偉 迎輝 欣雄 華義 牧德 欣泰 得利影 博磊 鼎創達 富晶通 花王 駿熠電 邦泰 家登 欣厚-KY 兆遠 湯石照明 雷笛克 智崴 信驊 大峽谷-KY 系統電 天剛 世紀 光聯 凱美 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 台林 合正 金利 青雲 振發 寶聯通 昇益 宣德 凱鈺 德宏 聖暉 寬魚國際 合邦 亞元 久威 萬旭 驊宏資 晉倫 久正 艾華 上揚 全譜 系微 易通展 倍微 元隆 沛亨 迅德 迅得 神盾 精測 九暘 凱碩 來思達 全達 奧斯特 福華 宏捷科 保銳 常珵 博大 立碁 越峰 精星 華宏 千附 三圓 亞昕 士開 三豐 豐謙 志嘉 富裔 惠普 正德 中連貨 安心 燦星旅 富驛-KY 六角 劍湖山 柏文 德記 寶雅 宏遠證 大慶證 誠品生活 泰偉 華義 得利影 時報 旭然 鼎創達 崑鼎 白紗科 台境 花王 欣雄 北基 鉅明 邦泰