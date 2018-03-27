新聞

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   強生                
易威     凱衛     富邦美債7-10          點晶              謚源     世坤                
南璋     樺晟     富邦美債20年          泰谷              東林     萬國通              
勝昱     海灣     元大美債7-10          大峽谷-KY          欣厚-KY  新昕纖              
飛寶企業 雙鴻     元大美債1-3          青雲              友銓     光明                
精確     晟楠     元大中國債3-5          建達              達威     聚紡                
宏易     寶得利   國泰5Y+新興債          撼訊              松崗     興采                
唐鋒     撼訊     國泰1-5Y高收債          海韻電            三圓     直得                
台蠟     晉泰     南光              上揚              雙喜     泰茂                
榮群              合世              驊訊              力泰     至興                
天宇              易威              松崗              理銘     萬在                
新零售            寶利徠            保銳              雅茗-KY  大恭                
力新              佰研              富驛-KY           亞都     美琪瑪              
恩得利            健亞                                東凌-KY  致振                
李洲              鈺緯                                關中     威潤                
凱柏實業          泰博                                隆中     唐榮                
遠昇              合富-KY                             時報     世豐                
及成              強生                                欣泰     力新                
鑫龍騰            科懋                                         凌網                
和進              德麥                                         李洲                
耀勝              南璋                                         港建                
倚強              勝昱                                         耀勝                
鑫創              飛寶企業                                     至寶電              
廣寰科            光明                                         點晶                
點晶              捷邦                                         幸康                
建舜電            精確                                         曜越                
泰谷              永彰                                         重鳥鵬              
典範              宏易                                         泓格                
長天              富強鑫                                       東林                
益通              朋程                                         盈正                
振維              唐鋒                                         晟楠                
鴻翊              台蠟                                         營邦                
迎輝              韋僑                                         美桀                
欣厚-KY           威潤                                         世紀                
兆遠              宇智                                         友銓                
系統電            榮群                                         青雲                
世紀              天宇                                         慕康生醫            
華容              智捷                                         達威                
建榮              世鎧                                         昇益                
立衛              榮剛                                         凱鈺                
天揚              松和                                         三聯                
鈺創              大國鋼                                       合邦                
合正              新零售                                       業強                
金利              力新                                         訊達                
寶聯通            恩得利                                       撼訊                
昇益              川寶                                         亞銳士              
凱鈺              李洲                                         安碁                
德宏              美磊                                         艾華                
寬魚國際          凱柏實業                                     沛亨                
合邦              艾訊                                         迅德                
萬旭              遠昇                                         倉和                
驊宏資            及成                                         光菱                
久正              晶宏                                         三圓                
上揚              亞信                                         雙喜                
全譜              鑫龍騰                                       力泰                
易通展            和進                                         理銘                
元隆              耀勝                                         中連貨              
沛亨              倚強                                         安心                
九暘              鑫創                                         燦星旅              
凱碩              欣銓                                         高野                
全達              廣寰科                                       亞都                
奧斯特            點晶                                         老爺知              
福華              杭特                                         滿心                
保銳              建舜電                                       德記                
常珵              泰谷                                         關中                
立碁              上詮                                         誠品生活            
越峰              典範                                         泰偉                
士開              精材                                         華義                
志嘉              長天                                         時報                
富裔              益通                                         琉園                
燦星旅            森寶                                         旭然                
富驛-KY           振維                                         鼎創達              
劍湖山            鴻翊                                         明揚                
德記              宏森                                         綠河-KY             
泰偉              迎輝                                         欣雄                
華義              牧德                                         欣泰                
得利影            博磊                                                             
鼎創達            富晶通                                                           
花王              駿熠電                                                           
邦泰              家登                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  湯石照明                                                         
                  雷笛克                                                           
                  智崴                                                             
                  信驊                                                             
                  大峽谷-KY                                                         
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  光聯                                                             
                  凱美                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  台林                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  青雲                                                             
                  振發                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  宣德                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  聖暉                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  亞元                                                             
                  久威                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  晉倫                                                             
                  久正                                                             
                  艾華                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  系微                                                             
                  易通展                                                           
                  倍微                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅德                                                             
                  迅得                                                             
                  神盾                                                             
                  精測                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  來思達                                                           
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  宏捷科                                                           
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  博大                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  華宏                                                             
                  千附                                                             
                  三圓                                                             
                  亞昕                                                             
                  士開                                                             
                  三豐                                                             
                  豐謙                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  正德                                                             
                  中連貨                                                           
                  安心                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  柏文                                                             
                  德記                                                             
                  寶雅                                                             
                  宏遠證                                                           
                  大慶證                                                           
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  崑鼎                                                             
                  白紗科                                                           
                  台境                                                             
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  北基                                                             
                  鉅明                                                             
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞