中石化油服(01033-HK)計提資産減值準備合共12.22億元

中石化油服(01033-HK)公布，2017年國際原油價格雖同比回升但仍在低位運行，境内外油公司的上遊勘探開發資本支出較去年有所增加，公司主要專業工作量和主營業務收入實現恢複性增長，預計未來工作量將在恢複性增長後趨于穩定，現有市場結構短期内難以出現大的突破，公司現有裝備存在一定富餘。為提高裝備動用率和創效能力，公司實施了去過剩和落後産能措施，對現有工程服務施工隊伍進行了優化和壓減。公司預期隊伍壓減顯現的富餘裝備及配套存貨出現減值迹象。公司于2017年底進行了減值測試，計提了減值準備。

公司富餘裝備及配套存貨的可回收金額低于資産帳面價值，公司計提固定資産減值準備約人民币11.49億元，計提實物存貨跌價準備約人民币7246萬元，共12.22億元。

另外，2017年底，由于客戶資金困難且無其他資金支付管道，考慮未來資金回收情況難以判斷，公司按個别認定法對該筆應收賬款全額計提壞賬準備人民币約8.04億元。

本次計提的固定資産和存貨減值準備合計將減少公司利潤總額約人民币12.22億元，約占2017年末公司總資産的1.97%，2017年度淨利潤的11.55%。

本次個别認定法計提的壞賬準備將減少公司利潤總額約人民币8.04億元，約占2017年末公司總資産的1.30%，2017年度淨利潤的7.60%。

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