中石化油服(01033-HK)：張化橋辭任獨立非執行董事

中石化油服(01033-HK)公布，于2018年3 月27日收到公司獨立非執行董事張化橋先生提交的書面辭呈，張先生因在多家境外和境内上市公司擔任董事或獨立非執行董事職務，工作繁忙，申請辭去公司第九屆董事會獨立董事職務。張先生辭職後將不再擔任公司任何職務。

鑒于張先生辭去獨立董事後，將導緻獨立董事在董事會中所占比例低于公司章程以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10A 條規定的最低要求，根據有關規定，張先生將繼續履行獨立董事職責直至公司股東大會選舉出建議委任新獨立董事填補缺額。董事會已于2018年3月27日提出新的獨立董事候選人，待報送上海證券交易所審核通過後，提交公司2017年年度股東大會選舉。

公司董事會謹此宣布，魏然先生已建議獲委任為公司第九屆董事會非執行董事，陳衛東先生和董秀成先生已建議獲委任為公司第九屆董事會獨立董事，有關建議委任需待公司股東年會上以普通決議案方式批準，方告落實。

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