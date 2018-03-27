京東方新產能挹注 去年Q4大尺寸出貨居冠 群創居次、友達第四

根據 IDC(國際數據資訊) 全球硬體組裝研究團隊最新的全球大尺寸液晶顯示面板研究報告顯示，去年第 4 季全球大尺吋液晶顯示面板出貨總量約 2 億片，季減 1.7%，各面板廠大尺寸面板出貨由京東方挾新產能挹注以 24.2% 出貨比重稱霸，群創 (3481-TW) 及樂金顯示 (LGD) 並列第二，友達 (2409-TW) 則為全球第四。

IDC 指出，去年第 4 季平板與 IT 都受到需求不振的影響，較 2016 年同期與上季都呈現下滑趨勢，其中平板液晶顯示面板年減 13.1%，季減 8.6%；IT 液晶顯示面板年減 3.1，季減 6.9%。

IDC 全球硬體組裝研究團隊市場分析師陳建助表示，去年第 4 季平板液晶顯示面板與 IT 液晶顯示面板出貨量減少，但其平均面板尺寸仍持續增長，對面板產業去化產能有一定貢獻。

去年第 4 季大尺寸液晶顯示面板出貨仍由京東方 (BOE) 出貨持續居冠，占產業總出貨 24.2%；群創與樂金顯示 (LGD) 並列第二達 17.6%，友達出貨量占總產業比重維持穩健達 13.6%，三星顯示 (SDC) 聚焦生產監視器螢幕面板及液晶電視顯示面板，出貨占比縮小至 7.3%。

展望今年上半年，應用產品終端需求受傳統淡季影響，及大世代產能逐漸開出，IDC 全球硬體組裝研究團隊預期，今年上半年持續面臨供過於求挑戰，但全球大尺寸液晶顯示產業平均尺寸將持續增長，預期液晶電視顯示面板平均尺寸將達 45.3 吋，年增長 1.5 吋，將是今年面板產業產能去化的重要關鍵。