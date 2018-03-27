匯損衝擊 自行車廠巨大、美利達去年獲利都衰退 愛地雅轉虧損

自行車廠去年財報陸續出爐，受匯率不利影響之下，其中巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 的全年獲利都衰退，而愛地雅 (8933-TW) 則由盈轉虧，全年每股稅後淨損為 0.22 元。

美利達今 (27) 日董事會，通過去年財報營收為 223.96 億元，稅前盈餘 7.98 億元，年減 58.31%，每股稅後純益為 2.67 元，董事會並通去年股利配發 2 元現金股利；依此一數據顯示，美利達在去年第 4 季每股虧損約 0.18 元。

美利達發言人鄭文祥指出，美利達在去年第 4 季本業仍為盈餘狀態，造成財報在第 4 季呈現虧擴，主要是依 35.39% 的持股比例認列在美轉投資的自行車進口商 SBC 公司一次性稅賦支出，對於美利達的財報影響數侵襲每股獲利達 1.8 元，也因此在美利達第 4 季的財報上顯示為虧損。也使美利達去年每股純益僅 2.67 元，如扣除此一一次性的費用支出，美利達去年每股純益仍達 4.5 元的水準。

依照美利達 29.9 億元的股本計算，等於是在去年第 4 季認列在美轉投資的自行車進口商一次性稅賦支出，影響每股純益約 1.8 元，主要是美國川普總統的賦稅改革政策，對於在美國的法人保留於海外的盈餘課稅所致；鄭文祥指出，就中長期而言，美國川普政府對於在美國境內的公司課稅稅率由 35% 降為 21%，這也是對於該公司營運的長期利多。

就匯率的影響面而言，鄭文祥指出，該公司今年第 2 季出口的新車報價改以目前的新台幣匯率計算，相對對於美利達今年的營運穩定有助益，不會像去年新台幣匯率驟升，而造成匯兌的不利。

至於巨大去年在遭遇匯率不利因素及 OEM 客戶報價壓力下，全年稅後純益 20.54 億元，年減 32.98%，，每股純益 5.48 元，巨大董事會決議擬對去年盈餘配發每股 3.5 元現金股利。

巨大去年集團營收 552.1 億元，年減 3.5 %，稅後純益 20.54 億元，年減 32.98%，每股純益 5.48 元。巨大去年第 4 季營收 133.22 億元，稅後純益為 1.41 億元，季減 80.37%，年減 78.73%，單季每股純益為 0.38 元。

至於愛地雅去年財報，營收 42.96 億元，毛利率 7.62%，年減 3.46 個百分點，稅後虧損 3369 萬元，每股淨損 0.22 元，相較前一年則由盈轉虧。