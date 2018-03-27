創業板指大漲3.6%重新站上年線 銀行等權重股繼續弱勢調整

中美貿易摩擦降溫，美股昨日晚間暴漲，A股受此影響今日早間集體高開，随後震蕩走高，其中，創業板指盤中漲逾3%，站穩1800點，并突破半年線和年線等多根均線的壓力，滬指受權重金融股和白馬股拖累，表現相對較弱。午後，随着保險和銀行兩大權重板塊持續調整走弱，白酒股全面下跌，上證50指數盤中翻綠，滬指漲幅收窄，創業板指也出現了一定的沖高回落，尾盤兩市觸底反彈。

截止收盤，滬指收報3166.65點，漲1.05%，成交額2271億。深成指收報10775.71點，漲2.00%，成交額3133億。創業板收報1844.69點，漲3.60%，成交額1095億。

盤面上，兩市普漲行情再現，大多板塊紛紛上漲。軟件服務今日繼續領漲兩市，板塊指數漲近5%，恒生電子(600570-CN)、信息發展(300469-CN)等15股漲停。黃金概念股午後表現強勢，西部黃金(601069-CN)漲逾7%，赤峰黃金(600998-CN)等股紛紛跟風上漲。港口板塊午後異動，錦州港(600190-CN)封板，南京港(002040-CN)大漲。此外，半導體、有色、化工、5G概念、次新股等板塊漲幅亦居前。

跌幅榜中，銀行、保險等權重股持續弱勢調整，化纖、奢侈品、家用電器等板塊跌幅靠前。

兩會結束，市場關注點由國内政策轉變為外圍政策，美聯儲加息預期消化充分，但貿易摩擦帶來的不确定性令市場短期陷入恐慌擔憂，投資者避險情緒驟升。但從去年年報梳理的2016年三大黑天鵝事件給市場帶來的影響來看，事件性帶來的整體影響偏短期，對A股中長期影響不大，因此在2018年A股慢牛行情的基本邏輯不變的基礎上，事件性導緻的大幅回調或是布局點。當前風格信号逐漸淡化，價值投資安全邊際高，超跌板塊醞釀布局機會。

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