一個被遺忘的指標創金融風暴以來新高 但瑞士信貸說別怕！

一項衡量銀行間拆借的指標—LIBOR-OIS 息差，在短短 4 個月內飆高到 5 倍多，創下金融風暴以來的新高，但瑞士信貸的分析師表示，還不用擔心會導致市場崩盤。

什麼是 LIBOR-OIS 息差？ LIBOR-OIS 息差是指倫敦銀行同業拆息 (London Interbank Offered Rate, LIBOR) 和隔夜指數掉期 (Overnight Indexed Swaps, OIS) 利率之間的息差。 而息差擴大被視為銀行間拆借的意願下滑 。

Libor-OIS 息差在過去四個月內從 0.10％猛增至 0.58％，超過去年最高點，現在正處於金融風暴以來的最高點。

Libor-OIS 息差近期快速飆高。（來源：Bloomberg）

不過，瑞士信貸分析師 Zoltan Pozsar 指出，國庫券發行大增和稅收改革可能是罪魁禍首。認為，這種擴張純粹是技術性的，並不意味著金融業正面臨任何系統性風險。因為衡量銀行業系統性風險的其他指標仍然表現良好，例如： 高收益債殖利率息差並未顯示出承受壓力跡象。

為何 Libor-OIS 息差會擴大

Pozsar 表示，Libor-OIS 息差擴大主要是受到國庫券發行增加和川普政府稅制改革的影響。

美國國會上個投票決定解除債務上限後，財政部通過發行法案增加現金餘額，本周將拍賣的國庫券和票據約 2940 億美元創下新高。

此外，12 月份通過的美國稅制改革激勵企業從國外匯回資金，減少了對離岸國庫券的需求。

Pozsar 指出， Libor-OIS 息差擴大只不過是過去幾個月內大規模新政的產物，但若進一步擴大就要格外關注了。

Libor-OIS 息差擴大也意味著 53% 的美國企業需要額外的融資成本，美國聯準會升息時將受到更大影響。

此外，據紐約聯邦儲備銀行的數據顯示，近 1.8 兆美元的債券和 12％的消費者貸款與 Libor 利率掛鈎。