京東完成首筆海南無人機配送訂單，目標實現跨海配送

【財訊快報／陳浩寧報導】京東宣布，繼中國江蘇省和陝西省後，在海南省試營運的第一個無人機配送站正式啟用，並成功完成從海口市長流鎮配送點起飛的海南無人機首單配送。京東表示，該配送站由京東物流、京東 X 事業部營運，完成第二筆無人機配送訂單，並正式啟動在海南打造全場景末端無人機配送計劃，為未來無人機物流標準的建立和更大規模的應用設立基礎。



京東指出，無人機將以海口為起點，進一步在儋州、瓊中、保亭開設無人機運營站點，並逐步推廣到全島，乃至實現跨海遞送。海南獨有的地形及省情為無人機物流配送搭建了完整場景，尤其是末端無人機。在場景探索上，基於海南豐富的地形，京東無人機可以同時在邊遠地區配送、跨海島物流、邊防哨所、應急救災等場景開展立體試驗；在應用模式上，結合當地實際需求，京東無人機可以在日常訂單配送、精準扶貧、軍民融合等方面進行嘗試與積累。



京東積極打造幹線、支線、末端三級「無人機 + 通航」智慧物流體系，憑藉京東現有地面物流佈局，在空中編織新的物流網絡，並利用載重數十噸、幾百公斤到幾噸載重的大中型無人機完成幹線、支線物流配送，再搭配載重 5-50 公斤、飛行半徑 10-50 公里的末端無人機型實現最後一公里物流配送。



在此之前，京東無人機已在江蘇宿遷，陜西西安、韓城等地的 30 多個村實現日常營運，並於今年 2 月獲批在陜西省全域開展無人機物流配送的「國家級試點」。



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