【異動股】電力板塊拉升走強 岷江水電(600131-CN)漲停

今日早盤，電力板塊拉升走強，截止發稿，岷江水電(600131-CN)漲停報6.5元，桂東電力(600310-CN)漲9.55%報6.08元，樂山電力(600644-CN)漲8.92%報6.35元，西昌電力(600505-CN)漲7.87%報6.85元，明星電力(600101-CN)漲6.95%報8.77元，涪陵電力(600452-CN)、長源電力(000966-CN)、深南電A(000037-CN)、文山電力(600995-CN)等股均漲超4%。

據經濟參考報報道，曆經六年利益博弈的可再生能源電力配額制終于出爐，國家能源局網站近日公布可再生能源電力配額及考核辦法征求意見稿，終端電力消費強制配比，打破風電、光伏消納的市場制約。作為歐美普遍采用的促進可再生能源發展的方案，可再生能源電力配額制有望在國内落地實施。該辦法明确了各省可再生能源及非水可再生能源電力的最低消費比例，規定承擔配額義務的市場主體包括省級電網企業、其他各類配售電企業(含社會資本投資的增量配電網企業)、擁有自備電廠的工業企業、參與電力市場交易的直購電用戶等，同時明确未達到配額指标的省級行政區域和市場主體應承擔的責任，有望提振對風電、光伏等清潔電力的剛性需求，同時也有望打破當前存在的省間市場壁壘，提升可再生能源電力生産和消費的積極性。

就在3月20日，國家能源局分布式發電管理辦法征求意見稿也出台。相關部門正在起草關于進一步促進發電權交易的通知。業内人士認為，這一攬子政策密集出台，將持續緩解可再生能源的限電問題，一定程度上緩解新能源發電的現金流壓力和補貼壓力，擴大可再生能源開發規模。

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