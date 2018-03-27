存貨跌價、Vizio股票評價損失 瑞軒去年首虧 每股虧損1.1元

瑞軒 (2489) 認列 Vizio 股票評價損失 3 億元，去年由盈轉為虧，全年稅後虧損 8.48 億元，每股虧損 1.1 元，係為公司成立以來首次虧損，因此不分派股利。2016 年樂視宣布斥資用 20 億美元收購北美 TV 大廠 Vizio，瑞軒擬將所持有 Vizio 約 8% 持股將出數出售，惟樂視因財務危機，此宗交易無疾而終，認列股票評價損失 3 億元，加上存貨跌價損失所累，全年轉為虧損。



瑞軒去年營收 168.62 億元，毛利率約 7.54%，較前年減少 2.49 個百分點，本業營業損失 7.94 億元，稅後虧損 8.48 億元，每股稅後虧損 1.1 元，為了避免面板報價波動影響營運，瑞軒調整採購策略，由客戶指定用料以維持毛利。



陸系客戶成長，瑞軒全年 TV 出貨量將由去年 230 萬台成長到 270 萬台，音響出貨量由去年 40 萬台，成長到今年 50 萬台，為了尋求轉型，陸續投資瑞典 3D 立體投影公司 Real Fiction，與大陸品牌夥伴合作，於蘇州廠製造兒童陪伴機器人已出貨 2000 台。



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