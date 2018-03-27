李慧芬6元左右買入招金礦業(01818-HK) 目標6.90元

美國宣布向進口鋼鐵和鋁材徵收關稅及對價值至少500億美元的1,300種中國商品徵收關稅後，中國終於反擊。中國商務部宣布，計劃對部分來自美國的產品加徵關稅。加徵關稅的清單暫定包含7類、128個稅項產品。第一部分合共有120個稅項，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，當局擬加徵15%的關稅。第二部分合共8個稅項，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵25%的關稅。按2017年統計，有關產品涉美對華約30億美元進口。

相對之下，中國今次反擊的態度可謂相當克制。根據中國商務部數據，去年美國對中國出口貨品總值1,303.7億美元，意味中方今次加徵關稅的產品佔美對華進口僅約2.3%。

美國對中國出口的產品主要集中在運輸設備(22.6%)、機電產品(19.2%)、化工產品(8.6%)、塑料及橡膠(4.9%)等；食品、飲料、煙草佔比較少(1.1%)。

在避險情緒高漲之下，黃金大幅上升。而金礦股逆市上升。

由於招金礦業(01818-HK)公佈的業績理想，令股價升3.5%。

招金礦業去年12月底止全年業績，營業額67億元人民幣(下同)，按年升0.1%。純利6億元，按年升82%。

公司指，淨利潤上升的主要原因是期內黃金及銅銷售價格上漲，且該年度公司及子公司早子溝取得國家高新技術企業資格，所得稅率下降以及公司強化內部管理所致。

投資者可於6元左右買入招金礦業，獲利目標6.90元。

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