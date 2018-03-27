統計局：工業收入保持良好增長 企業效益開局向好

27日從國家統計局獲悉，國家統計局3月27日發布的工業企業財務數據顯示，2018年1-2月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長16.1%，增速比2017年12月份加快5.3個百分點，保持了快速增長勢頭。國家統計局工業司何平博士表示，總體看，随着供給側結構性改革深入推進，工業經濟運行呈現積極變化，工業收入保持良好增長態勢，企業效益開局向好。

何平指出，工業收入起步向好，企業利潤增長加快。1-2月份，規模以上工業增加值同比實際增長7.2%，增速比上年12月份加快1個百分點;工業企業主營業務收入同比增長10%，增速比上年12月份加快1.2個百分點。工業生産、銷售增長加快，抵消了工業品價格漲幅回落的減利因素，使工業利潤增速比上年12月份加快。

對利潤增長加快拉動較大的行業有：非金屬礦物制品業利潤同比增長56.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長17.6%，石油和天然氣開采業增長1.38倍，電力、熱力生産和供應業增長38.3%，醫藥制造業增長 37.3%。這五個行業合計拉動利潤增速加快8.4個百分點。

何平表示，工業企業利潤保持較快增長的同時，運行質量繼續提高。盈利能力繼續增強，1-2月份，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.1%，同比提高0.33個百分點。資金效率繼續改善，2月末，規模以上工業企業産成品存貨周轉天數為17.4天，同比減少0.2天;應收賬款平均回收期為47.4天，同比減少0.2天。

何平指出，供給側結構性改革繼續推進，去杠杆、降成本成效持續顯現。杠杆率繼續下降，2月末，規模以上工業企業資産負債率為56.3%，同比降低0.8個百分點。其中，國有控股企業資産負債率為59.6%，同比降低1.4個百分點。成本繼續降低，1-2月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本費用為92.4元，同比減少0.27元;其中，每百元主營業務收入中的成本為83.98元，同比減少0.33元。

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