李慧芬：28元之下買入海爾電器(01169-HK) 目標32元

海爾電器(01169-HK)去年12月底止全年業績，營業額787.98億元人民幣(下同)，按年升24%。股東應佔純利34億元，按年升20%；每股盈利1.21元。

以主要產品劃分，去年洗衣機業務總收入錄196億元，按年增23%，品牌洗衣機全球市佔達15%，連續第九年全球份額第一；熱水器業務收入達65億元，按年增20%，增幅主要源於市場佔有率的提升以及產品升級帶來的單價提升。

另全年公司渠道服務分部實現銷售收入637億元，按年增幅達24%，其中線上渠道實現銷售收入147億元，佔渠道服務分部收入的比重為23%，同比增幅高達62%。線上渠道中，透過京東、天貓、ehaier及順逛渠道銷售的比例分別約為46%、37%及15%。

此外，公司旗下日日順物流收入同比上升19%至90億元，其中電商物流以及家居物流均實現高速增長。日日順物流積極布局倉儲和運力平台，並實驗家電品類等大件的自動分揀倉庫。截至去年底，集團倉庫總面積達360萬平方米，其中自建倉共122萬平米，自建倉比例達到34%。

海爾電器去年業績符預期。管理層對公司前景表示樂觀，預料今年洗衣機及熱水器收入將增長18%，分銷業務收入將升逾15%，物流收入則增20%，並預計毛利率可於今年維持。

內地2018年農曆新年零售銷售按年升10%，較2017年的11%放緩，但與2017年「十一黃金周」及2017年全年表現同步，反映新春零售銷售穩定。當中，又以低端地區表現較好，以及服務、休閒及娛樂行業維持強勢。

家電板塊中筆者較喜歡海爾電器，建議投資者於28元之下買入，獲利目標32元。

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