LitePay突宣布停止營運 引發萊特幣重挫逾10%

全球第 5 大加密貨幣萊特幣周二大跌，跌勢更快於其他主要貨幣。之前消息指出，萊特幣支付工具 LitePay 突然停止營運，嚴重打擊投資人信心。

CoinMarketCap 數據顯示，萊特幣在 27 日 12:00 交易價格約 138 美元，24 小時跌幅高達 13.50%。其他主要貨幣幾乎全線下挫，比特幣跌 7.21%，以太幣挫 11.6%。

若以 138 美元計算，萊特幣本月以來下挫約 32%，今年以來跌幅接近 4 成。

據《CNBC》報導，萊特幣在 2 月中旬大漲，部分原因在於 LitePay 宣布，針對萊特幣的商業支付處理系統會在 2 月 26 日上線。隨後在 3 月 5 日發給客戶郵件中，LitePay 表示，還在檢查交易的機制。隨後，LitePay 就未再發表更新。

萊特幣基金會在周一發布聲明，表示 LitePay 執行長 Kenneth Asare 已宣布，要停止所有業務並計畫出售公司。萊特幣創辦人 Charlie Lee 和萊特幣基金會，都因未能對 LitePay 進行盡職調查而道歉。

Lee 發布推文表示，「和所有人一樣，我們對一些太過美好而不可能真實的東西過於興奮了，我們樂觀地忽視了很多警告信號。」他因此公開道歉，並表示以後會更盡責做好調查工作。