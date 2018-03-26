台股盤中─亞洲區域股市翻紅走穩 台股半年線透強光

台北股市今 (26) 日集中市場透露出半年線 10743 點的支撐力道，同時，亞洲區域股市盤勢不再陷於美中貿易大戰的困境，韓股率先翻紅帶動台北股市跌幅縮小，盤中並以生技、光學及畜產內需等中小型股為主流。

台北股市集中市場加權股價指數今天早盤開在 10783.57 點，最高 10839.05 點，最低為 10781.43 點，盤面走勢的亮點在於加權股價指數並沒有跌破上周五盤中的低點，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，盤中的走勢顯示台股獲半年線 10743 的支撐力道極強。

今天盤中以不占指數的中小型股及 OTC 個股的表現強勁，此外，股王大立光 (3008-TW) 出現表態，帶動如玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 等個股等走強，玉晶光股價並突破 300 元大關；同時，生技股也抬頭表現。

大立光相關權證 資料來源：鉅亨網整理

此外，在台灣的豬價止跌、雞隻將有季節性大量的祭祖需求，如卜蜂 (1215-TW)、大成 (1210-TW) 等內需股也為重要等關注標的，大成股價盤中走揚。

證券分析師黃漢成指出，美中貿易戰等可能影響已緩和，台股今天早盤爆發大量、台幣升值的走勢，都顯示出市場對於台股跌深後的上攻力道相當看好，也不排除今天集中市場加權股價指數今天將以盤中的最高點作收。