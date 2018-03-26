貿易戰情勢趨緩 道瓊期指一度漲逾300點

鉅亨網林信男 2018年3月26號20點35分

媒體報導稱，美中雙方正針對貿易問題，進行協商，貿易戰似有轉圜餘地；週一 (26 日) 美股盤前交易中，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 300 點。

台北時間週一晚間 8 點 30 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 317 點 (1.34%)，標普 500 期指上漲 1.36%，那斯達克期指上漲 1.68%。

美國總統川普上週簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵逾 500 億美元關稅；中國也不甘示弱，稱將「奉陪到底」，祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

上述情況，使貿易戰緊張情勢升溫。

上週五美股收跌，道瓊工業平均指數收跌 1.77%，標普 500 指數收跌 2.1%，那斯達克指數收跌 2.4%。

道瓊指數週線收跌 5.67%，標普 500 指數週線收跌 5.95%，那斯達克指數週線收跌 6.54 %。

不過，Investing.com 引述 Wall Street Journal 報導稱，美中雙方正針對貿易問題，進行協商，貿易戰情勢，有趨緩跡象。

美國財政部長梅努欽也說，美、中兩國正在進行協商，若能達成協議，美國就不必對中國進口商品，課徵高額關稅。

貿易戰情勢趨緩，週一歐股走揚。

台北時間週一晚間 8 點 30 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.60%，英國 FTSE 指數上漲 0.49%，德國 DAX 指數上漲 0.80%，法國 CAC 40 指數上漲 0.58%。