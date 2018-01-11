製鞋雙雄寶成、豐泰2017營收雙創新高

全球掀起運動休閒風潮，加上今年世足賽題材加持，各品牌客戶陸續完成通路調整，製鞋雙雄寶成 (9904)、豐泰(9910) 自結去年合併營收，分別為 2,785.91 億元、年增 1.3%，以及 587.07 億元、年增 0.85%，雙創歷史新高。

寶成去年 12 月自結合併營收為 241.1 億元，與前一年同期 241.31 億元持平。累計去年全年寶成營收為 2,785.91 億元，年增 1.3%，寶成指出，主要來自其持股 49.99% 之重要子公司裕元工業的營運增長。



寶成子公司裕元去年 12 月自結營收為 7.95 億美元，（新台幣 239.99 億元），年增 4.4%；累計去年全年裕元自結營收 91.2 億美元，年增 7.5%。



由裕元的零售事業獨立分拆上市之寶勝國際去年 12 月自結營收為 16.92 億人民幣（美金 2.49 億元），年增 20.6%；累計去年全年寶勝自結營收為 188.31 億人民幣（美金 27.75 億元），年增 15.7%。



另一製鞋大廠豐泰，106 年度成品鞋產年增 7.1%、銷總雙數年增 7.8%，皆達 1.02 億雙，首度突破 1 億雙關卡，雙創歷史新高，累計去年全年營收 587.07 億元，年增 0.85%；12 月單月營收 54.91 億元，年增 10.2%，均創歷史新高。



因應需求升溫，豐泰預計將逐步擴大東南亞之產能佔比，法人認為，受惠此舉，今年集團整體產能有望增加 7-10%。展望今年營運，公司仍看好首季營收。



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