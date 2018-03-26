【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美中貿易關係未徹底失去轉圜的空間美股電子盤上漲超過百點之下，使得台股開低走高，終場加權指數上漲 16.72 點，台指期上漲超過百點，逆價差部分大幅縮減，而外資在現貨部分賣超 87.99 億，合計三大法人現貨淨賣超 116.35 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國二月份耐久財商品訂單月增 3.1%，大幅優於市場預期，同時川普簽署 1.3 兆美元支出法案，避免政府再次關閉，不過市場依舊關注中美貿易大戰恐擴大成全球貿易戰爭，美股指數雖一度止跌回穩，不過尾盤依舊難抵恐慌情緒蔓延，美股指數創逾 2 年最大單週跌幅；美元指數在歐股時間一度止跌反彈，不過貿易戰爭恐傷及美國經濟，美元在晚間隨股市擴大跌幅再度下跌。

《國際商品市場焦點分析》

雖然美中貿易大戰造成股市大跌，市場風險情緒高漲波及商品市場，不過鷹派的 CIA 局長 Pompeo 接替國務卿後，川普再度撤換國安顧問由同樣外交鷹派的 Bolton，市場擔憂美國將重啟伊朗制裁，同時中東地區地緣政治風險依舊存在，推升 WTI 期貨站上近 8 週高點；由於擔憂美國農產品出口恐成中國貿易報復對象，期貨價格一度重挫，不過晚間出現買盤急拉，小麥及玉米軍翻紅收漲。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證