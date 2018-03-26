飛魚科技(01022-HK)去年虧損同比增150%至3.77億元

飛魚科技(01022-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團實現收益約1.32億元人民币(下同)，同比減少30.0%；母公司擁有人應佔年内虧損約3.77億元，同比增長 150.0%；每股基本虧損0.24元，不派息。

2017年度，遊戲營運收益約為1.13億元，同比減少約29.7%。該減少主要由于「三國之刃」于2016年達緻其成熟期且于2017年達緻其壽命周期的晚期所緻。

2017年度，在線遊戲分銷的收益為290萬元，同比增加54.6%，主要由于公司的海外遊戲分銷及營運團隊推出全新遊戲所緻。

2017年度，授權及知識産權相關收入約為970萬元，同比減少約33.1%。有關減少主要是由于2016年度其營運終止後确認韓文版「三國之刃」的一次性授權費約400萬元所緻，而2017年度内概無确認該等一次性授權費。

2017年度，廣告收益約為600萬元，同比下降約46.0%，主要歸因于「保衛蘿蔔」及「保衛蘿蔔2」進入其壽命周期晚期，其活躍用戶數目亦正在下降，兩款遊戲均已大幅超越行業遊戲平均壽命。該減幅部分被「瘋狂螞蟻」及「超級幻影貓2」工作室新推出的休閑遊戲的廣告收益所抵銷。

2017年度，技術服務收入約為30萬元，同比增加約34.5%，有關增加主要是由于公司的成都附屬公司提供的技術支援服務所産生的技術服務收入所緻。

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