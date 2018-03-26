美國稅改觸發遞延所得稅資產減值 客思達-KY去年獲利縮水九成

客思達 - KY(2936) 因美國稅改企業稅由 35% 減少到 21%，使其帳上庫存，觸發遞延所得稅資產減值，進而侵蝕其獲利，造成該公司第四季每股虧損 1.58 元，全年獲利大幅縮水逾九成。 客思達 - KY 今天股價盤中因此一消息下挫逾 6%，該公司指出，因美國稅改之故，原本的稅務安排，必須重新調整，去年第四季一次性海外利潤所得稅及遞延所得稅資產減值影響數，共約新台幣 1.72 億元，一次性反應於 2017 年度所得稅費用，受此影響，該公司去年 EPS 僅 0.37 元。



客思達 - KY 董事會並決議配發現金股利每股 0.3 元，配發率達 81.08%。



客思達 - KY 強調，在一次性認列稅改影響過後，未來集團將同步受惠美國稅改方案中所得稅率下降的優惠。



客思達 - KY2017 年全年合併營收達新台幣 119 億元，年減 2.36%，若以功能性貨幣美元統計則達美金 3.92 億元，較 2016 年成長 3.5%。受到美國稅改影響獲利表現，2017 年稅前淨利為新台幣 2.28 億元，稅後淨利新台幣 2,853 萬元，EPS0.37 元。



受惠電商通路布局策略發酵，加上各線品牌銷售成長，2017 年電商通路銷售金額年增逾 15%，營收比重攀升至 23%。以中年、熟齡族群為目標客層的品牌 Donny Osmond Home 系列商品，以及針對年輕世代的 Scott Living 新系列商品銷售皆呈成長，為集團挹注良好銷售動能。



展望 2018 年，看好美國景氣活絡與稅改方案的長期正面影響，客思達 - KY 將以通路布局、品牌經營及商品組合優化做為今年營運三箭頭。包括以獲利為目標深耕 Amazon、Wayfair 等電商通路平台，開發並滲透全美前 100 大大型實體連鎖通路，同時全面改版 Donny Osmond Home 與 Scott Living 品牌系列官網，以建立品牌風格家具美學，形塑未來營運競爭力。



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