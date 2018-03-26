停戰協議！Uber出售東南亞業務給Grab 換取股份

優步 Uber 已同意將其東南亞業務出售給 Grab，退出另一個快速發展的地區，以結束與當地競爭對手的激烈消耗戰。

根據協議，Grab 將收購 Uber 在 620 萬人口中的所有業務，包括 UberEats 食品送貨服務。作為報酬，Uber 獲得了 Grab 的 27.5% 股份，其執行長將加入該新加坡公司的董事會。《彭博》報導指出，兩家公司已完成交易。

孫正義 / 圖：彭博

此交易為 Grab 以及兩家公司的最大股東軟銀 SoftBank (9984-JP) 再添一筆勝利。軟銀執行長兼創辦人孫正義正在努力減少東南亞乘車市場的競爭，此市場於 2025 年的總值將達 201 億美元。Uber 和 Grab 與其他兩家軟銀支持的乘車公司－印度的 Ola 和中國的滴滴出行，根據 2 月份軟銀提供的資料顯示，4 家乘車公司每天約有 4,500 萬人次為乘客。

對於位於舊金山的 Uber 而言，在 2019 年計劃首次公開募股 IPO 前撤出在東南亞市場可減少虧損。但這筆交易意識著全球最具有價值的新創公司將從一個迅速發展的競技場撤退。Uber 於 2016 年將其中國業務出售給滴滴，來減少雙方的消耗戰，而 Uber 去年於俄羅斯業同樣實行類似手法。

Dara Khosrowshahi / 圖：彭博

Grab 執行長 Anthony Tan 在一份聲明中表示，「今天的收購代表著新時代的開始，合併後的業務是該地區平台和成本效益的領導者」。

前 Expedia、現任 Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 一直尋求改善，自 9 年來燒了 107 億美元的 Uber 財務狀況。Khosrowshahi 上個月在亞洲旅行時表示，他致力於日本和印度等其他重要市場。但最新的發展表明，Uber 比以往更依賴其北美本土市場，這與 Khosrowshahi 之前以美國為中心的 Expedia 相似。

對於 Grab 的 Anthony Tan 而言，減少一位競爭者結束了東南亞市場的激烈戰鬥。Khosrowshahi 在聲明中表示，這筆交易「將幫助我們實行成長計劃，並大量投入產品與技術」。

Anthony Tan / 圖：彭博

Grab 於 2012 年在吉隆坡成立了一個出租車應用平台，在過去的幾年裡成為該地區的主要乘車服務機構，投資者共募集了 40 億美元。根據《CB Insights》的數據顯示，Grab 最近的估值為 60 億美元。

如今，擁有超過 8,600 萬移動應用的下載量，Grab 在新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、緬甸、和柬埔寨等，共 191 個城市提供廣泛的旅程服務。