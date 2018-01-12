穎漢自動化工作站將帶動今年業績成長 毛利率可同步上揚

全自動整廠設備供應大廠穎漢 (4562-TW) 去年營收 14.98 億元年增 7.62%，受惠工作站及自動化設備接單明顯成長，法人估 2018 年營收將再向上攀升，同時，隨著產品組合帶動，今年毛利率有機會回升至 40% 以上。

穎漢去年營收雖然成長，但獲利受新台幣升值，全年毛利率估計在 35-36%，低於 2016 年財報毛利率 40.57% 約 4-5 個百分點，但今年手中已握訂單 9-10 億元，法人預估，該公司 2018 年營收將在利基型產品帶動下，營收向上成長 8-10%，而今年毛利率有機會回升至 40% 以上。

穎漢去年出貨產品結構來看，自動化設備占 70%，工作站占 10%，工具機占 10%，其他零組件占 10%，工作站產品仍是全年成長的重點，法人估，該公司整合自動化生產操作的工作站產品，今年將再度成長，預估將占全年營收的 15-20%。

穎漢繼金屬成型彎管設備開發生產後，積極跨入 AI 人工智慧機器人領域的研究及產品開發，並在 2017 年完成。第一期先將多關節機器人導入工作站設備製程，為客戶提供完整的製程方案，並運用其自行研發的軟體整合技術，將客戶單機操作的製程改為工作站模式，藉由工作站系統完成全自動化作業模式；除運用多關節機器人結合工作站外，客戶製程也得以隨產品製造工序調整。

此外該公司也結合遠端監控方式，設計將工作站製程數據及生產效率即時通報控制中心，協助客戶逹到無人化工廠的目標。

穎漢開發的全自動化無人工作站系統，已於去年開始推廣客戶使用，隨著客戶更新設備及擴充產能的需求，穎漢科技全自動化工作站系統的營收較去年成長數倍。