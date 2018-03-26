【異動股】黃金板塊持續走強 西部黃金(601069-CN)漲超5%

早盤，在市場避險情緒的影響下，作為典型防禦性板塊之一的黃金板塊持續走強，截止發稿，西部黃金(601069-CN)漲5.72%報19.96元，赤峰黃金(600988-CN)漲5.40%報6.64元，山東黃金(600547-CN)漲4.39%報30.42元，園城黃金(600766-CN)漲3.62%報10.03元，湖南黃金(002155-CN)漲3.28%報9.44元，中金黃金(600489-CN)漲2.78%報9.60元，恒邦股份(002237-CN)、山東金泰(600385-CN)等股紛紛上漲超2%。
海通證券認為，在2017年全國黃金總産量下降的背景下，美元弱勢周期、美股等風險資産定價偏高、美聯儲加息節奏被市場充分預期的情況下，避險資産黃金的價格或將上行，短期預計市場仍將維持震蕩整固的行情走勢。黃金股作為防禦性板塊，繼續上漲的概率較高。此外，除資源性質的防禦性優勢外，黃金板塊今年以來不斷調整形成的“窪地”，也是當前震蕩行情中投資者布局該板塊的另一主要原因。
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