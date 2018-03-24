能源盤後─鷹派波頓增強伊朗制裁風險 原油上漲 單周漲幅創8個月最大

週五交易，原油期貨價格上漲，站上 8 週高點，係因伊朗被制裁的風險增加，以及 OPEC 明年繼續減產的可能性增加，因此讓原油期貨價格收創去年 7 月以來最大單週漲幅。

週四是原油價格跌幅達 2 週來最大，係因美國產量增加，以及全球貿易戰的風險拖累金融市場。但本週稍早上漲力道來自美國與重要產油國委內瑞拉和伊朗之間的關係令人擔憂。

5 月 WTI 原油上漲 1.58 美元或 2.5%，收每桶 65.88 美元，達 1 月 26 日以來最前月契約交易最高收盤價。本週漲幅近 5.6%。

5 月 Brent 原油上漲 1.54 美元或 2.2%，收每桶 70.45 美元，為一月下旬以來首次突破 70 美元。本週漲幅 6.4%。

WTI 原油和 Brent 原油本週漲幅均創 7 月 28 日止的該週以來最大。

美國川普總統週四撤換國安顧問 Herbert Raymond McMaster ，改由外交政策鷹派人士波頓（John Bolton）接任，波頓素以其對伊朗和北韓的強硬觀點聞名。

Schneider Electric 商品分析師 Rob Fraser 表示，美國恐怕會重新制裁伊朗這中東第三大產油國，這會挫傷該國產量。

本週稍早，川普便已撤換國務卿 Rex Tillerson，改由 CIA 局長 Mike Pompeo 接替，Pompeo 就曾經批評過 2015 年的伊朗核協。美國預計 5 月重審伊朗制裁的臨時豁免權。

沙國能源部長 Khalid al-Falih 週四稍晚表示，OPEC 成員國將必須持續與非 OPEC 產油國合作，明年持續減產。此消息過後，伊朗再被制裁的風險再起。

OPEC 和其他 10 個產油國，包括俄國，自去年開年以來一直減產每日 180 萬桶，他們同意這項減產協議延續到至少今年底，但也考慮繼續下去。

「OPEC 下次會議在 6 月，屆時會討論這項減產決議，倘若 al-Falih 認為明年有必要維持減產，我們認為，他基本上承認 OPEC 沒有增產的餘地。」

美國原油產量增加，這點有助於抵銷 OPEC 減產的衝擊，週五 Baker Hughes 公布美國鑽油機已經連續兩週增加，暗示未來產量會再提升。

同時，川普總統周四宣布對中國數百億產品增收關稅，這引發全球貿易戰的擔憂，且讓全球金融市場動盪不已。

其他交易

4 月汽油上漲 1.2% 收每加侖 2.034 美元，本週上漲約 4.5%。

4 月熱燃油上漲 1.3% 至每加侖 2.018 美元，本 週上漲 5.6%。

4 月天然氣下跌 1% 至每 Btu 2.591 美元，本週下跌 3.6%。