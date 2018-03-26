中美貿易摩擦升級48小時密集交鋒

每經記者張懷水每經編輯賈運可

北京時間 3 月 23 日凌晨 30 分，來自西半球的一張巨額關稅 “罰單” 打破了東半球的寧靜。美國總統特朗普簽署總統備忘錄，依據 301 調查結果，將對中國商品大規模加徵關稅，涉及商品規模可達 600 億美元。同時，將限制中國企業對美投資併購。僅僅 7 個小時之後，我國便採取了反制措施。中國商務部宣布，擬對自美進口部分產品加徵關稅，涉及美對華約 30 億美元出口產品。一場世界上最大的發達國家與世界上最大的發展中國家之間的交鋒就此上演。

商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，當前中美雙方的貿易摩擦已經處於極易擦槍走火的階段。如果美國方面針對中國的徵稅政策落地，屆時中方的貿易反制措施就很可能生效。

特朗普挑起貿易摩擦

2018 年以來，雖然美國與包括中國在內的諸多國家和地區的貿易摩擦不斷升溫，但中國卻是主要受害者之一。

正如商務部研究院國際市場研究所副所長白明接受《每日經濟新聞》記者採訪時所講，特朗普政府為實現 “美國優先” 的目的，不惜對任何所謂威脅到美國經濟的經濟體採取貿易制裁。“如果說針對其他國家是常規動作，那針對中國的就是自選動作。因為美國不僅想爭取利益，更想限制中國的發展。”

對外經濟貿易大學中國 WTO 研究院院長屠新泉表示，“對於 301 調查，我認為不存在雙方溝通問題，也不存在誤解問題，這就是特朗普的策略。”

就在 301 調查懸而未決之時，2018 年 3 月初，美國政府宣布對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的懲罰性關稅。這看似針對所有國家，但令人意想不到的是，特朗普隨後宣布暫時豁免對歐盟、阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、韓國等經濟體的鋼鋁關稅至 5 月 1 日。

恆大研究院任澤平表示，特朗普此次挑起中美貿易摩擦，直接目的在於以中美貿易嚴重失衡迫使中國進一步對美開放市場。深層次目的在於試圖重演上世紀八十年代的美日貿易戰以遏制中國復興，同時在 11 月美國國會中期選舉前拉票。

中國 48 小時內密集回應

3 月 21 日，中國外交部發言人華春瑩公開表示：“中方不想跟任何人打貿易戰，但如果有人非要逼迫我們打，那麼我們一不會怕，二不會躲。”

中國外交部的嚴正聲明在特朗普簽署備忘錄後的 48 小時內得到了充分證明。首先，3 月 23 日上午 7 時，中國商務部官網公佈發言人表示，擬中止對美國實施實質相等的減讓和其他義務，即對自美進口部分產品加徵關稅。產品清單暫定包含 7 類、128 個稅項產品。按 2017 年統計，涉及美對華約 30 億美元出口。

同日，商務部新聞發言人又針對美國 301 調查決定發表談話，明確表示，美方無視中方加強知識產權保護的事實、無視世貿組織規則、無視廣大業界的呼聲，一意孤行，這是典型的單邊主義和貿易保護主義。中方已做好充分準備，堅決捍衛自身合法利益。

另據央視駐美記者報導，中國駐美國大使崔天凱 3 月 23 日表示：“我們不想要貿易戰，但我們不怕它。如果人家想強硬，我們也可以，看看誰會持續更長時間。”

據新華社報導，3 月 24 日，中央政治局委員、國務院副總理、中財辦主任、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國財政部長姆努欽通話。劉鶴在通話時強調，美方近日公佈 301 調查報告，違背國際貿易規則，不利於中方利益，不利於美方利益，不利於全球利益。中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。

當天，商務部條法司就美將我有關技術許可條件的措施訴諸世貿爭端解決機制發表談話稱，中方對美方就此提出磋商請求表示遺憾，將根據世貿組織爭端解決程序進行妥善處理。

3 月 25 日，商務部部長鐘山應約會見美國保爾森基金會主席、美國前財長保爾森。鐘山表示，中國的開放是自主開放，不會在別國揮舞 “大棒” 壓力下被動開放，合作是兩國唯一正確的選擇。保爾森也表示，美國工商界是支持美中關係發展的重要力量，不希望美中發生貿易戰。

白明告訴《每日經濟新聞》記者，過去針對美國的貿易調查，中方也會有所回應，但在如此短的時間內密集回應尚屬首次。

美國意在 “中國製造 2025”

任澤平表示，“從領域看，美國對中國加稅的領域不是中國更具比較優勢的中低端製造，而是《中國製造 2025》中計劃主要發展的高科技產業，包括航空、新能源汽車、新材料等。這就不僅是貿易戰了，而是對中國復興的圍追堵截。”

不過，3 月 23 日，一位接近商務部的人士向《每日經濟新聞》記者透露，從美國總統簽署備忘錄、公佈徵稅名單到最終徵稅舉措落地，還有將近一個月。現在還不能說貿易戰已經打響，中美之間仍然存在斡旋的餘地。3 月 24 日，全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉接受《每日經濟新聞》記者採訪時也表示：“所有的貿易戰，最後都是'殺敵一千、自傷八百'，沒有什麼好處，關鍵還是要解決（貿易）問題。”

縱觀歷史，上一次大規模的全球貿易摩擦還要追溯到上個世紀八十年代。當時，美國曾通過貿易戰等手段成功打壓日本。有統計顯示，當時，美國貿易代表總計向日本發起了 24 例 301 條款案件調查，幾乎全部迫使日本政府作出讓步和妥協，自願限制出口、開放市場和提高對外直接投資等。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，美國發起此輪貿易摩擦的真正目的，既非貿易逆差，也非某個領域的強弱，而是全面制衡中國的發展，徵稅的領域是與《中國製造 2025》相關的產品。這是在觸碰中國的底線，中方必然不會妥協。

實際上，據外媒報導，3 月 22 日，美國貿易代表萊特希澤在美國參議院發言時提出，中國要運用科技、投入幾千億元以實現自主研製和應用《中國製造 2025》計劃發展的主要產業，到 2025 年基本上達到國際領先地位，這將對美國不利。

新聞來源：每日經濟新聞