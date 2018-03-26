中國石油（00857-HK)經營現金流入升38%

中國石油(00857-HK)2017年度業績，股東應佔利潤227.98億元（人民幣.下同）；末期息連特別息共0.06074元，派息比率45%。期內收入升24.7%至2.0159萬億元；每股盈利升190.2%至0.12元。經營現金流入錄得38.2%增長至3666.55億元；淨收益率1.9%，提升1.2個百分點。股東應佔權益亦升0.4%至1.1935萬億元。

收入增長24.7%至2.0159億元，主要受惠於大部分油氣產品價格上升，以及銷售量增加。當中以原油銷售量增長最凌厲，升14.8%至約1.15億噸；原油銷售價格同樣增長強勁，升27.2%至每噸2392元；另外煤油、重油售價亦分別錄得23.8%和25.8%增長。

另外，小數股東權益顯著減少，亦導至期內應佔利潤上涱。2017 年本集團歸屬於非控制性權益的淨利 潤為人民幣 139.95 億元,比 2016 年減少 35.0%,主要原因 是上年中亞管道部分股權處置部分實現收益歸屬於非控制性權益。

全球油氣 市場供需逐步趨向平衡,國際油價中低位震盪運行,國內石油天然氣體制改革持 續深化,市場活力不斷增強。本集團積極應對外部環境的變化,堅持穩健發展方 針,深化改革和創新驅動,集中發展油氣主營業務,充分發揮全產業鏈優勢,優 化資源配置和生產運行,深化開源節流降本增效,實現生產經營平穩受控,經營 業績穩定向好。受原油、天然氣、成品油價格比上年同期上升等因素影響,2017 年本集團實現營業額人民幣 20,158.90 億元,比上年同期增長 24.7%,歸屬於母公 司股東的淨利潤為人民幣 227.98 億元,比上年同期增長 190.2%。

原油市場方面，2017年北 海布倫特原油現貨年平均價格為 54.19 美元/桶,比上年同期增長 23.9%;2017 年國內原油產量 19,142 萬噸,比上年同期下降 3.2%。

成品油市場方面，全年國家 17 次調整國內汽油、柴油價格,汽油標準品價格累計上漲人民幣 435 元/噸,柴油標準品價格累計上漲人民幣 420 元/噸。國內成品油價格 走勢與國際市場油價變化趨勢基本保持一致。

國內勘探業務表現，油氣勘探均取得重要發現:新疆 準噶爾盆地開闢了新的儲量戰略接替區,其中瑪湖地區獲得重大勘探發現,塔里 木盆地、四川盆地相繼取得油氣勘探新突破,鄂爾多斯、松遼、渤海灣等盆地均 落實了一批優質規模可建產儲量。

國內開發與生產業務，2017 年,集團原油開發穩步實施新疆瑪湖等重點區塊產能建設,長慶油田繼續保持油氣當量 5,000 萬噸以上高 效穩產;塔里木、西南等主力氣田高效開發、持續上產。穩步推進非常規油氣開 發,長寧—威遠頁岩氣加快建產,煤層氣保持增產勢頭。2017 年,國內業務實現 原油產量 743.1 百萬桶,比上年同期下降 2.7%;可銷售天然氣產量 3,153.0 十億 立方英尺,比上年同期增長 4.8%;油氣當量產量 1,268.8 百萬桶,比上年同期增 長 0.3%。

海外油氣業務，2017 年,海外業務 實現油氣當量產量 189.0 百萬桶,比上年同期下降 6.1%,佔集團油氣當量產量 13.0%。2017 年,集團原油產量 887.0 百萬桶,比上年同期下降 3.7%;可銷售天然 氣產量 3,423.4 十億立方英尺,比上年同期增長 4.5%,油氣當量產量 1,457.8 百萬 桶,比上年同期下降 0.6%。截至本報告期末,集團擁有石油和天然氣(含煤層 氣)探礦權、採礦權總面積 316.5 百萬英畝,其中探礦權面積 286.8 百萬英畝,採 礦權面積 29.7 百萬英畝;正在鑽探的淨井數為 571 口。報告期內完成的多層完 井數為 7,706 口。

煉油及化工業務，2017 年,集團加工原油 1,016.9 百萬桶,比上年同期增長 6.7%,其中 加工集團勘探與生產業務生產的原油 681.3 百萬桶,佔比 67.0%,產生了良好 的協同效應;生產成品油 9,271.5 萬噸,比上年同期增長 7.8%;生產乙烯 576.4 萬 噸,比上年同期增長 3.1%。

銷售業務，加大銷售網 絡建設力度,新投運加油站 504 座,運營加油站數量達到 21,399 座。

天然氣及管道業務，2017 年,集團銷售天然氣 1,865.7 億立方米,比上年同期增長 1.8%,其中 國內銷售天然氣 1,210.1 億立方米,比上年同期增長 11.2%,實現雙位數增長。 2017 年末,集團國內油氣管道總長度為 82,374 公里。

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