崇友擬配發3.1元股息創新高，現金殖利率達5.25%

【財訊快報／戴海茜報導】崇友實業 (4506) 公布去年財報及股利政策。2017 年每股稅後盈餘達 4.4 元，擬配發 3.1 元現金股利，為歷年來配息新高，盈餘配發率為 70%，以前一日收盤價 59 元計算，現金殖利率達 5.25%。崇友 2017 年合併營收達 42.83 億元，年增 2.17%，稅後淨利 8.31 億元，年增 33.18%，每股稅後盈餘達 4.4 元。受惠汰舊換新電梯業務，以及及擴大中高端「堅尼西斯」品牌市占率，係帶動崇友營運連續 3 年繳出歷年新高表現。



崇友指出，2017 年新梯業務與維保業務占整體營收比重分別為 56.94%、40.45%，新梯事業隨著羅東永泰國際飯店、宜蘭力麗酒店、萬華車站、國揚翡翠森林二期、長虹陶邑、長虹天璽等大型新梯建案認列，以及台北君悅飯店、台中市政愛敦閣、台中寰宇實業大樓、新北文化勳章社區大樓、中正大學等汰舊換新電梯完工認列表現，帶動 2017 年新梯銷售完工數量達 2150 台高檔水準。



崇友旗下中高端「堅尼西斯」自有品牌在商用案源市占率提升下，帶動新梯銷售案源結構持續優化，2017 年辦公大樓、百貨與飯店案源完工比重較 2016 年的 8.36% 進一步成長至 12.60%，係創造崇友整體毛利率、營益率雙創新高並分別達 30%、18%。



展望 2018 年第一季，崇友指出，隨著汐止東科大樓、新板特區凱薩飯店等大型新梯建案陸續於第一季起逐步認列，挹注新梯銷售案源結構持續優化，除此之外，看好民眾電梯運行安全意識提升下，汰舊換新業務在既有老舊電梯開發，以及爭取其他品牌汰舊換新之機會，仍保持年成長超過 15% 達 500 台之水準，帶動未來整體營運更上層樓。



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