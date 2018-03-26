中石化(00386-HK)多賺9.8%派息倍增

中石化(00386-HK)公布，截至2017年12月31日止股東應佔溢利512.44億元(人民幣.下同)，按年增長9.8%，每股盈利0.423元，建議派發末期息40分。全年共派0.5元，為公司2000年在香港上市以來的最高，2016年度派發0.249元增加逾1倍，派息比率達118.48%。

營業額及其他經營收入2.36萬億元，按年增長22.23%。期內油氣當量產量升4.1%至4.49億桶，原油產量按年下降3.2%，天然氣產量增長19.1%。按業務表現分類，去年勘探及開發業務仍錄得474億元經營虧損，但虧損已收窄19%；煉油業務盈利升14.8%至640.5億元；化工業務盈利亦升9.8%至228億元；營銷及分銷業務盈利則跌1.2%至320.1億元。不過，公司煉油業務和化工業務均錄得盈利增長：煉油業務盈利升15.54%至650.07億元；化工業務盈利升30.81%至269.77億元。

中石化在年報中預計，今年國際油價將保持穩定。隨着國家能源結構調整，作為清潔能源的天然氣需求將繼續保持快速增長。今年，公司計劃資本支出為1170億元，其中勘探及開發業務資本支出485億元，營銷及分銷業務資本支出185億元，化工業務資本支出177億元。受原油價格上漲及公司現金流持續好轉等影響，公司流動資產同比增加1168億元，達到5290億元。

去年資本開支達993.8億元，其中勘探及開發板塊資本開支佔313.4億元、煉油板塊資本開支錄得210.8億元、營銷及分銷板塊資本開支為215.4億元、化工板塊資本開支為230.3億元。

去年中石化原油產量2.937億桶，天然氣產量9125億立方英尺。產能方面，中石化在勘探及開發業務計劃全年生產原油2.9億桶，其中境外4,100萬桶；計劃生產天然氣9741億立方英尺﹔煉油業務全年計劃加工原油2.39億噸，生產成品油1.51億噸化工方面全年計劃生產乙烯1161萬噸。

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