越來越像1987！黑色星期五之後會是「災難星期一」嗎？

摘要：開徵關稅，債券拋售，股票高估，波動加劇，弱美元，巨額赤字，新的聯準會主席，周期性通膨壓力…… 熟悉嗎？今年的美股回調與當年的 4-5 月及 8-10 月的回調非常類似。策略師警告：1987 年，在黑色星期五之後，就是黑色星期一。

開徵關稅，大規模債券拋售，股票被高估，市場波動加劇，弱美元政策， 巨額的赤字，新的聯準會主席，周期性通膨壓力…… 一切聽起來都很熟悉？

上一次發生同樣的情形是在 1987 年 10 月 19 日。

就連技術面都驚人地相似。迄今為止，今年的美股回調與當年的 4-5 月， 以及 8-10 月的回調非常類似。

加拿大財富管理公司 Gluskin Sheff 首席投資策略師 David Rosenberg 表示：

1987 年，兩段回調時期在市場觸頂約 35 天之前的走勢都非常相似。當年 4 月和 5 月的回調期，標普 500 指數曾經形成了一個明確的支撐區間。市場在 5 月下旬重新測試該支撐，在那之後，市場出現了幅度在 20% 以上的強勁反彈，當時那波反彈在 8 月達到了最大值。當年 9 月，最初的高位回落又形成了新的支撐區間，就像春天那波行情一樣。不過到了 10 月中旬，市場再次測試這一支撐時最終成功下穿支撐位。

(圖為道瓊斯工業平均指數)

如果當前的市場可以做類比，那麼標普 500 指數現在就面臨着當前同樣的選擇。

就在剛剛過去的周五，資金逃離股市等風險資產，湧入黃金等避險資產。標普、納指跌超 2%，道指跌超 400 點。美元大跌。黃金漲 1.7%，10 年期美債殖利率下跌，布油漲約 2.5%。

David Rosenberg 擔心市場參與者們盲目地忽略了眼前與當年的相似性，無論是從基本面，還是技術面，亦或是地緣政治風險方面。

在最新發布的推文中，David Rosenberg 警告稱：在（1987 年）黑色星期五之後，就是黑色星期一。

摩根大通則認為：「我們懷疑，賣出指令的大批量匯集，以及 10% 波峰到回調的閾值觸發了市場變動。同樣值得注意的是，更高的美債殖利率趨勢和曲線陡峭助推了當年 5 月和 10 月的股市走弱。即使在短暫的崩潰中，高利率的趨勢也加強了股市疲軟，直到崩盤的最後一天。今年早些時候的利率走高和公債殖利率曲線陡峭化已經部分反轉，所以我們認為股市再次像 2 月初那樣走弱的機率較低。」

下次崩潰時該怎麼辦？

道瓊斯新聞集團旗下 marketwatch 文章建議，嘗試避開恐慌性拋售。

像很多心存恐懼的投資者那樣削減倉位，甚至逃離市場的風險是：即使你有可能因為早早拋售而避免了更多損失，但同時也可能錯失了市場復甦。你怎麼知道你該何時重新投資呢？最終你可能低位拋售、高位買進——完全是一種事與願違的狀況。

『新聞來源／華爾街見聞』