富通保險2017年新業務價值上升89% 傑出企業成就揚威業界

香港 2018 年 3 月 24 日電 / 美通社 / -- 富通保險有限公司（「富通保險」）公佈 2017 年未經審核全年業績，新業務價值較去年同期增長 89%，內含價值增長 35%；年度化保費等值按年上升 20%，稅後盈利上升 64%，而償付能力超過 500%，高於法定要求。



富通保險董事會主席方林 (左) 及行政總裁楊德灝 (右)

富通保險在香港的根基深厚，其增長策略針對環球經濟及中國發展所帶來的機遇，此外，憑藉專業完善的分銷網路、創新的產品、傑出的人才實力，致力為客戶提供周全保障及理財規劃服務，協助他們實現理想，同時為公司帶來優秀業績。

新業務增長強勁 逆市創佳績

分析保險業監管局發佈的最新數據，市場業績增長速度有放緩跡象，2017 年本地年度化保費按年下跌 16%，而富通保險逆市創造佳績，年度化保費等值按年上升 20%，新生意表現卓越。

新業務價值和內含價值持續優化

富通保險主要業務指標全面向好，新業務價值大幅上升 89%，受惠於年度化保費等值增長以及產品結構持續優化，其中旗艦產品「盛世」壽險系列佔比提升 34% ，加上有效的費用控制，使新業務利潤率有所增加，而內含價值則持續提升。

盈利穩健上升 償付能力超卓

除新業務價值創下新高外，稅後盈利也有卓越的表現。鑒於投資收益增加和費用效率提高，富通保險 2017 年的稅後盈利大幅上升 64%。而償付能力充足率於 2017 年底保持 500% 以上，高於法定要求。此外，惠譽國際及穆迪投資分別確認給予富通保險的「A-」及「Baa1」財務實力評級亦是重要的成就。有關評級證明富通保險管理卓越，營運資金充裕，負債組合風險低及持續向好的業務表現。

傑出企業成就備受市場推崇

公司旗艦產品「守護 168」危疾保障計劃及「盛世 - 傳家寶」系列於年內獲獨立機構評為香港市場三甲之一 *，產品自面世以來深受客戶歡迎，佔整體公司 2017 年新生意超過六成。此外，富通保險勇奪 2017《指標》財富管理大獎 9 個獎項，包括「年度保險企業大獎」，揚威香港業界。2018 年初更榮獲國內 2 項權威榜單大獎 -- 財經網「最喜愛香港人壽保險品牌」獎及 CCTV 微電影品牌金獎，足證公司品牌實力非凡。

富通保險董事會主席方林表示：「自 2016 年九鼎集團完成對富通保險的收購以來，公司訂立了長遠發展戰略和目標，秉承富通保險文化中『誠信穩健、以客為先』的本源，同時融入了九鼎集團『創新開拓、積極進取』的基因，全面提升及優化公司在人才發展、產品創新、營銷管理、財務精算、投資組合等多方面的實力。公司於 2017 年所取得的業績反映出公司的策略通過市場實踐的檢驗是行之有效的。憑藉清晰的發展戰略、完善的公司治理、優秀的管理團隊、雄厚的資本實力、以及母公司九鼎集團在科技及投資上的專長，富通保險將致力於為客戶、員工、社會和股東創造可持續的價值增長。」

富通保險行政總裁楊德灝表示：「展望 2018 年，富通保險將投放更多資源於銷售渠道管理，透過不同途徑及創新的招募平台，穩步擴充營銷隊伍，並持續提升營業員的產能及活動量。策略夥伴業務方面將從多向發展，包括差異化管理提升現有經紀公司的業績及產品組合，開拓新的經紀公司及客戶群，加強系統支援，全面打造專業化、精細化的渠道管理系統。」

楊德灝續稱：「同時富通保險將加大投資於發展科技保險，推動移動互聯網技術和傳統壽險業務的融合，運用在銷售、品牌推廣、營運作業和客戶服務不同方面，打造一個便捷流暢的全方位營銷及客戶服務平台，達至高效銷售及服務，提升客戶體驗，為業務注入競爭優勢，令富通保險成為領先市場的科技壽險公司。」

* 〈10Life〉2018 年 3 月：「守護 168」為終身危疾保險綜合評分排第一位；「盛世 - 傳家寶」獲評為終身壽險產品最高預期回報首三位

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電郵：ftlhk.mkt@ftlife.com.hk

有關富通保險有限公司

富通保險有限公司（「富通保險」）是同創九鼎投資管理集團股份有限公司（「九鼎集團」）的全資附屬公司，也是香港最大的壽險公司之一。富通保險憑藉豐富經驗，為個人及機構提供多元化的保險及理財規劃服務，致力成為亞洲卓越的保險集團。富通保險信守承諾，竭誠與客戶建立長遠關係，提供優越理財規劃方案及專業服務，共創豐盛人生。

有關九鼎集團

九鼎集團總部位於北京，在中國、北美和亞洲均設有辦事處。集團經營各類金融服務業務，涵蓋投資、互聯網金融、保險三大範疇；旗下九鼎投資為中國最大的私募股權投資機構之一。展望未來，集團銳意發展成為以保險業務為核心的全球綜合金融資產管理平台。

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180324/2088417-1