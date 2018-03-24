樓繼偉：中國回擊美國 可先打大豆再打汽車

全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉在中國發展高層論壇2018年會分論壇中表示，中國目前給出的措施還是比較軟弱的，如果按他的想法，中國回擊美國可以先打大豆，然後打汽車等。

樓繼偉表示，中國的競爭力強了，美國想強大，中國也想強大，其實兩國沒必要打，但是現在已經打起來了，覺得中國目前給出的措施是比較軟弱。如果是他在政府，回擊美國的話可能會先打大豆，然後打汽車，然後打飛機，中方也不會都讓別人佔便宜，反正最後是大家來談。中國也需要改進。因為是生意，所以打一打就可以來談。

美國總統特朗普稍早簽署總統備忘錄，宣布將對從中國進口的商品大規模加徵關稅。特朗普其後對媒體稱，涉及徵稅的中國商品規模可達600億美元，比稍早前白宮官員在吹風會透露的500億美元規模提高了100億美元。

中國商務部隨後宣布對約30億美元的美對華出口商品實施了中止減讓措施，擬對自美進口部分產品加徵關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅給中方利益造成的損失。

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