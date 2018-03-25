面對貿易戰，最淡定的是匯市和債市

摘要：股市、商品在中美貿易戰升級下發生劇烈波動，而外匯、債券在本周相對來說，幾乎沒什麼大動靜，或許貿易戰更多的是政治博弈色彩。

如果說股市反應一國經濟，商品反應資產價格，那麼匯率則反應兩國之間的經濟實力，債券則反應貨幣狀況，從目前兩者的情況來看，顯然貿易戰並不涉及到此二者的領域。

股市、商品在中美貿易戰升級下發生劇烈波動，而外匯、債券在本周相對來說，幾乎沒什麼大動靜。

波瀾不驚的美元、人民幣和債券。

根據摩根大通編制的全球外匯波動率指數顯示，本周的外匯波動率還下跌了，外匯作為衡量兩國經濟實力差距的指標在貿易戰異常激烈的情況下居然如此淡定。

Toronto-Dominion 銀行外匯策略部主管 Mark McCormick 向彭博表示，由於波動性的低迷導致投資者對市場提不起什麼興趣，「對於美元漲跌的不同觀點混雜在一起，沒人能從中理出一個清晰的頭緒來。」McCormick 說道，「基本看不出任何趨勢，這也在一定程度上削弱了成交量和參與積極性」，不過他本人對於美元的前景略微樂觀些，因為美國的經濟增長相對更穩定，他補充說道。

外匯市場的溫和表現或許在一定程度上也突顯了全球貨幣政策的一致性，這也在一定程度上沖刷了貿易戰帶來的緊張感。

而公債方面也不像今年 2 月初的時候股債雙殺的場景，當時股市暴跌後公債也下跌了 14 個基點。但現在美國這一全球最大的債券市場的波動性仍顯疲軟。FTN 金融資本市場策略師 Jim Vogel 在周五的一份報告中表示，「當風險偏好的鐘擺開始停止時，美國公債短期內反而會緩慢上漲，能看到債券的流動性在走好，波動性則變小。」

『新聞來源／華爾街見聞』